Giá vàng hôm nay 19/8, thế giới ít biến động

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ sáng ngày 19/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.328 USD/ounce, tăng nhẹ hơn 3 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) giao dịch quanh mức 3.333 USD/ounce, giảm nhẹ hơn 3 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới vẫn duy trì trên 3.300 USD/ounce nhưng khó có thể thu hút thêm động lực mới. Mặc dù, vàng đang giữ vững vị thế, một nhà phân tích thị trường cảnh báo các nhà đầu tư rằng tiềm năng tăng giá của vàng là không cao.

Bà Rhona O'Connell, Trưởng phòng Phân tích thị trường EMEA & Châu Á tại StoneX lưu ý, giá vàng thế giới chỉ dao động trong phạm vi 2% trong tuần qua và chỉ 8% trong 3 tháng qua. Trong quý III/2025, bà O'Connell dự kiến giá vàng trung bình sẽ vào khoảng 3.320 USD/ounce. Còn trong 3 tháng cuối năm nay, bà dự kiến giá vàng trung bình sẽ giảm còn 3.000 USD/ounce.

"Tôi nghĩ rằng đỉnh đã được thiết lập là biên độ phản ứng của giá giao ngay đối với các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang giảm dần, điều này cũng cho thấy thị trường đã bão hòa. Giá vàng không thể duy trì mức tăng trên 3.400 USD/ounce, ngay cả khi thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9", bà O'Connell phân tích.

Mặc dù vàng khó có thể đạt được mức đỉnh mới, bà O'Connell dự đoán giá vàng thế giới sẽ khó giảm mạnh trong thời gian tới. Bà lưu ý rằng mặc dù nhu cầu của các ngân hàng Trung ương đã chậm lại trong những tháng gần đây, nhưng lượng mua vào vẫn ổn định.

Hiện, giá vàng thế giới cơ bản đi ngang và đang chịu áp lực khi ngày mai 20/8 Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 7. Sau báo cáo việc làm đầy thất vọng của tháng 7 và 2 tháng trước đó, lạm phát vẫn ở mức cao, thị trường đang chờ đợi xem Fed sẽ có động thái gì hay tìm những manh mối mà cơ quan này có thể đưa ra nhận định về sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng như định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Giá vàng SJC lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 19/8 ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh giá mua – bán so với phiên trước. Trong đó, vàng SJC tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 124 – 125 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 124 – 125 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 123 – 125 triệu đồng/lượng (mua – bán, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19/8 ghi nhận vàng SJC tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, 125 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 117,2 – 120,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 117 – 120 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 116,8 – 119,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.