Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng tiếp tục vọt mạnh, người mua ồ ạt, thị trường đầy biến động

Giá vàng hôm nay 22/2 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh, thị trường đầy biến động, trong khi giá vàng trong nước cũng lên sát ngưỡng 63,5 triệu đồng/lượng...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay (22/2) đứng ở mức 1.909,2-1.909,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 14,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.894,9-1.895,4 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tiếp tục tăng 3,1 USD, đứng ở mức 1.906,3 USD/ounce, do lực mua diễn ra ồ ạt dù cho đồng USD mạnh lên.

Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng tiếp tục vọt mạnh, người mua ồ ạt

Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (22/2), tiếp tục xu hướng của phiên giao dịch muộn khi giới đầu tư tiếp nhận thông tin Nga và Belarus thông báo sẽ kéo dài các cuộc tập trận quân sự.

Trước đó, Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết, các nguồn tin từ Ukraine trong những giờ qua đã góp phần mạnh mẽ giúp vàng lấy lại phần nào từ những đợt giảm trước đó, khi khẩu vị rủi ro giảm một lần nữa.

"Chúng tôi đang thấy một số kháng cự xung quanh ngưỡng 1.900 USD nhưng căng thẳng địa chính trị có thể sẽ khiến thị trường phải vật lộn để giữ vững cho kim loại quý không giảm sâu”.

Giá vàng thế giới biến động trong vùng từ 1.895-1.910 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 6 và có thể còn tăng cao hơn nữa không chỉ vì căng thẳng Nga-Ukraine mà còn có sự hỗ trợ từ vấn đề lạm phát.

Hiện tại, Mỹ vẫn đang đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong 40 năm qua, ở mức 7,5%. Nhiều nước khác cũng ghi nhận giá cả hàng hóa dịch vụ tăng nhanh trong nhiều tháng qua.

Nỗi lo lạm phát thúc đẩy giới đầu tư rút tiền khỏi khỏi thị trường chứng khoán và tiền ảo. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) gần đây có dấu hiệu mất kiểm soát về lạm phát. Biến động khó lường trên thị trường năng lượng cũng gây thêm áp lực cho nước Mỹ.

Các chuyên gia cho biết: “Giới đầu tư đang lo lắng về triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 3, vì vậy, điều này có khả năng kìm hãm giá vàng”.

Giới đầu tư cũng lo ngại về triển vọng Fed sẽ tiến hành các biện pháp siết chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ khi lạm phát tăng mạnh. Ít nhất 6 quan chức của Fed sẽ phát biểu trong tuần này và giới đầu tư sẽ tìm hiểu quan điểm của các quan chức về khả năng tăng 50 điểm cơ bản trong tháng 3 tới.

Lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn không sinh lời.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 21/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 62,80 triệu đồng/lượng - 63,42 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 62,80 triệu đồng/lượng - 63,43 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 62,45 triệu đồng/lượng - 63,30 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 62,50 triệu đồng/lượng - 63,40 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/2.