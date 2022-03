Giá vàng hôm nay 22/3: Vàng lại quay đầu giảm gây thất vọng

Báo cáo của Cục Thống kê TP HCM cho biết, trong tháng 2 doanh số bán lẻ nhóm mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm trên địa bàn TP HCM tăng 4,8% so với tháng trước do biến động giá vàng trong thời gian qua, cũng như do nhu cầu mua sắm của người dân tăng vào Ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm, doanh số bán lẻ nhóm mặt hàng này tại TP HCM bị sụt giảm.