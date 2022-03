Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng tăng trở lại sau những biến động điên đảo

Giá vàng hôm nay 18/3 tăng trở lại sau những biến động điên đảo của thị trường. Giá vàng thế giới liên tục vọt lên rồi nhanh chóng giảm xuống khi giới đầu tư theo dõi diễn biến các cuộc đàm phán hoà bình giữa Nga và Ukraine.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (18/3) đứng ở mức 1.942,5-1.943 USD/ounce (mua vào - bán ra), thấp hơn 6,4 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.948,9-1.949,4 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng nhẹ 0,4 USD, đứng ở mức 1.942,8 USD/ounce, do đồng USD tiếp tục suy yếu và nhà đầu tư vẫn bán vàng ra mạnh.

Phiên trước đó, giá vàng tăng sau khi Fed thông báo tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm để kiểm soát lạm phát. Đầu phiên giao dịch có thời điểm giá vàng xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/3 ở 1.903,59 USD. Tuy nhiên giá đã thoát khỏi mức đáy đầu phiên và không phản ứng nhiều với thông báo bắt đầu chu kỳ thắt chặt chính sách tài chính và hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, cũng như nâng triển vọng lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhà phân tích thị trường cấp cao Edward Moya của OANDA cho rằng, chính sách tiền tệ hạn chế, rủi ro lạm phát vẫn còn và diễn biến của cuộc chiến ở Ukraine vẫn sẽ là những lý do khiến các nhà đầu tư cẩn trọng và mua vàng.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng, kế hoạch tăng lãi suất tại mọi cuộc họp của Fed trong năm 2022 không mang lại điềm báo tốt cho thị trường. Giá vàng rất nhạy cảm với đà tăng lãi suất của Mỹ, vì làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại không đem lại lợi suất, nên sẽ làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 17/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 67,30 triệu đồng/lượng - 68,52 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 67,30 triệu đồng/lượng - 68,50 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 67,20 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 67,00 triệu đồng/lượng - 68,60 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/3.