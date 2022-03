Giá vàng hôm nay 19/3: Tâm lý đối với vàng vẫn lớn dù giá giảm mạnh phiên cuối tuần.

Giá vàng hôm nay 19/3 tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng vì hy vọng về tiến triển của các cuộc đàm phán hoà bình giữa Nga và Ukraine khiến nhu cầu tài sản an toàn suy yếu.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (19/3) đứng ở mức 1.921,9-1.922,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 9,5 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.931,4-1.931,9 USD/oucne (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm mạnh 20,05 USD, đứng ở mức 1.921,9 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư ồ ạt bán vàng ra.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ sáu (18/3), sau khi hy vọng về tiến triển của các cuộc đàm phán hoà bình giữa Nga và Ukraine khiến nhu cầu tài sản an toàn suy yếu.

Đóng cửa thị trường tuần này, giá vàng thế giới chốt giao dịch trên sàn Kitco tại 1.921,9 USD/ounce, kéo dài đà giảm giá trong ngày cuối tuần, giảm 20,50 USD so với chốt phiên giao dịch liền trước. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 0,31% xuống 1.937,55 USD/ounce.

Yếu tố an toàn không còn thực sự có thể thúc đẩy nhu cầu đối với vàng khi tình hình Ukraine không còn căng thẳng như trước, mà bắt đầu có những "tia sáng" về hòa đàm.

Giá vàng cũng giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng chi phí đi vay, trong khi thừa nhận những thách thức gây ra bởi lạm phát leo thang.

Lãi suất cao thường làm tăng chi phí cơ hội của việc sở hữu tài sản không sinh lới như vàng. Kim loại quý cũng chịu áp lực từ đồng USD mạnh, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Dù vàng giảm giá song kết quả mới nhất của cuộc khảo sát thị trường vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy, vẫn có tâm lý lạc quan trên diện rộng giữa các nhà phân tích Phố Wall và cả các nhà đầu tư Phố Chính về triển vọng giá vàng.

Tuần này, trong 16 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco News, 9 người (chiếm khoảng 56%) dự đoán giá vàng tăng vào tuần tới; đồng thời, chỉ 4 người (25%) đã giảm giá vàng trong thời gian tới; 3 người còn lại (19%) trung lập về giá.

Trong khi đó, trong 822 phiếu được thực hiện trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Chính, 560 người được hỏi (68%) vẫn tin tưởng giá vàng tăng trong tuần tới; 147 phiếu (18%) dự đoán giá vàng thấp hơn, trong khi 115 người còn lại (14%) cho ý kiến trung lập.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 67,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,82 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 67,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 67,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69 triệu đồng/lượng (bán ra).