Giá vàng hôm nay 22/9: Dự báo vàng thế giới khó bứt phá

Giá vàng hôm nay 22/9, tăng nhẹ đầu tuần

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 45 sáng nay ngày 22/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.687 USD/ounce, tăng hơn 5 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Tuy nhiên, tăng mạnh 40 USD/ounce so với phiên mở đầu tuần trước (3.647 USD/ounce).

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau một tuần tập trung vào ngân hàng trung ương, tuần này sẽ đón nhận các chỉ số lạm phát, công nghiệp và nhà ở có tác động mạnh tới thị trường vàng, cùng cơ hội lắng nghe thành viên mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) do Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm.

Thứ 2 sẽ có một loạt phát biểu, nhận định từ các diễn giả của các ngân hàng trung ương sau quyết định lãi suất mới nhất, gồm Thống đốc và nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey và Huw Pill, Phó Thống đốc Ngân hàng Canada Rogers và Kozicki, cùng các quan chức FED Mỹ Williams, Musalem, Barkin và Hammack.

Đáng chú ý, thị trường sẽ hướng đến những bình luận từ thành viên mới của FOMC, Stephen Miran, khi ông phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York vào buổi trưa, bởi ông ông từng thẳng thắn cho rằng FED nên cắt giảm lãi suất mạnh và nhanh hơn so với hiện nay.

Sáng thứ 3, Mỹ sẽ công bố chỉ số PMI S&P Flash của Hoa Kỳ trong tháng 9, cùng với những bình luận đầu tiên từ Chủ tịch Fed Powell kể từ cuộc họp FOMC gần đây nhất. Tiếp theo là doanh số bán nhà mới sẽ được công bố vào thứ 4.

Vào thứ 5, thị trường sẽ đón nhận quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, cùng với GDP quý II cuối cùng của Mỹ, đơn hàng lâu bền, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán nhà hiện có của Mỹ.

Tuần này kết thúc với báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tháng 8 vào thứ 6. Cùng ngày, khảo sát Niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan (UofM) tháng 9 đã điều chỉnh cũng là sự kiện quan trọng tác động tới thị trường vàng.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, mức giảm 0,25% của Fed là một sự “thỏa hiệp”, phản ánh nội bộ chia rẽ giữa phe ôn hòa và "diều hâu".

"Vàng vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố ngoài chính sách lãi suất của Mỹ, bao gồm nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương và giới đầu tư cá nhân tại châu Á. Mặc dù tôi không thấy lý do gì khiến vàng giảm mạnh, nhưng giá vàng đã tăng đáng kể so với xu hướng trong tháng qua, giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, do đó, giá vàng có thể đi ngang trong tuần này", ông Adrian Day phân tích

Còn theo ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ giảm vào tuần này. Ông lưu ý giá vàng đã tăng hơn 40% từ đầu năm, vượt xa kỷ lục lịch sử điều chỉnh theo lạm phát năm 1980, và hiện đối diện áp lực chốt lời. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh dòng vốn ETF và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là trụ đỡ dài hạn.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco tin rằng vàng sẽ quay trở lại mức giao dịch trong phạm vi hẹp vào tuần này sau những biến động gần đây. Giá vàng sẽ đi ngang và chỉ biến động khi thị trường vàng bước vào giai đoạn củng cố.

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay 22/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt duy trì mức ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 130,5 – 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 127,2 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.