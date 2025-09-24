Giá vàng hôm nay 23/9, thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 24/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.764 USD/ounce, tăng hơn 15 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.764 USD/ounce, tăng mạnh hơn 19 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục do được hỗ trợ bởi dòng vốn trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Tuần trước, Fed đã giảm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu sẽ còn ít nhất hai lần giảm nữa trong năm 2025. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu gần 10% từ đầu năm cũng khiến vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên hấp dẫn hơn. Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12.

Đáng chú ý, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh sau khi Chủ tịch Fed ông Jerome Powell có bài phát biểu trước đại diện doanh nghiệp tại Providence, Rhode Island. Ông Powell cho biết, Fed buộc phải căt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 này bởi 2 rủi ro.

Thứ nhất, ông Powell cho biết đó là tình hình việc làm đang suy giảm cả cung và cầu. Thứ hai là lạm phát đang có chiều hướng gia tăng khi tác động ngắn hạn từ thuế quan.

"Trong bối cảnh lạm phát tăng, thị trường việc làm suy yếu thì lựa chọn giữ lãi suất hay cắt giảm đều mang lại rủi ro cho nền kinh tế. Việc suy yếu của thị trường lao động rõ rệt. Từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025 thị trường việc làm đã giảm đi 1 triệu lao động, do đó Fed phải lựa chọn cắt giảm lãi suất", ông Powell nhấn mạnh.

Ông Powell cũng cho biết Fed đang phải đối mặt với những khó khăn khác trong điều hành chính sách tiền tệ, đó là căng thẳng từ chỉ trích của Chính phủ trong việc hạ lãi suất. Những thông tin từ Chủ tịch Fed phát biểu trong đêm qua (giờ Việt Nam) đã khiến thị trường lo ngại rủi ro gia tăng trong nền kinh tế Mỹ. Do đó giới đầu tư đã đẩy mạnh mua vàng phòng ngừa rủi ro cho dòng tiền của mình.

Ngoài ra, các chuyên gia của Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Lý do đến từ nhiều yếu tố: Nhu cầu tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng mùa hè, hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF, và sự tích lũy bền bỉ của các ngân hàng trung ương.

Giá vàng SJC và nhẫn tăng mạnh liên tục

Giá vàng hôm nay 24/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục có phiên tăng "dựng đứng" so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 132,5 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 1,4 triệu ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 24/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục có phiên tăng "dựng đứng"

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 129,3 – 132,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 128,5 – 131,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.