Giá vàng hôm nay 16/11: Dự báo giá vàng thế giới giảm mạnh trong tuần tới do không vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng

Giá vàng hôm nay 16/11, dự báo giá vàng tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.080 USD/ounce, tăng mạnh 81 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này.

Đáng chú ý, giá vàng trong tuần có thời điểm đã đạt mức cao nhất trong 3 tuần vừa qua ở mức 4.242 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, tâm lý thận trọng của các chuyên gia Phố Wall xuất hiện sau khi vàng giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce vào cuối tuần trước, tạo ra động lực mua mạnh mẽ trong nửa đầu tuần. Hôm thứ 5 vừa qua, vàng giao ngay đạt mức cao 4.242 USD/ounce trước khi chịu áp lực bán đáng kể.

Mặc dù có hoạt động chốt lời mạnh mẽ trước cuối tuần khiến giá giảm mạnh, thị trường vàng vẫn kết thúc tuần ở mức tích cực và thiết lập mức hỗ trợ mới ở mức trên 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, nỗ lực không thành công của vàng trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 4.200 USD/ounce trong tuần này đã tạo ra một số tâm lý bi quan ngắn hạn. Theo Khảo sát Vàng Hàng tuần mới nhất của Kitco News, các nhà phân tích Phố Wall chưa có sự đồng thuận đáng kể nào về diễn biến giá trong tuần tới; tuy nhiên, nhiều người vẫn coi việc giá giảm là cơ hội mua vào mang tính chiến thuật. Trong khi đó, các nhà đầu tư Main Street vẫn lạc quan về kim loại quý này.

Tuần này, 17 chuyên gia Phố Wall đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 8 chuyên gia (tương đương 47%) dự đoán giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn. Đồng thời, 6 chuyên gia (tương đương 35%) giữ quan điểm trung lập cho tuần tới, còn 3 chuyên gia (tương đương 18%) dự đoán giá sẽ tăng trong tuần tới.

Trong khi đó, 230 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến trên mạng xã hội. Trong số này, 151 nhà đầu tư trả lời (tương đương 65,7%) dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. Có 38 nhà đầu tư khác (tương đương 16,5%) dự đoán giá vàng sẽ giảm, trong khi 41 người (tương đương 17,8%) giữ quan điểm trung lập trong ngắn hạn.



Phần lớn chuyên gia phố Wall và nhà đầu tư có nhận định trái chiều về giá vàng tuần tới. Nguồn: Kitco News

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco cho biết, giá vàng giao ngay chốt phiên ở mức 4.080 USD/ounce, tăng 2% trong tuần. Tuy nhiên, giá đã giảm hơn 3% so với mức cao trong tuần này.

"Bên mua đã nhanh chóng cạn kiệt năng lượng và các biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn đã xấu đi một chút. Tôi dự đoán rằng giá vàng sẽ giảm vào tuần tới", ông Wyckoff dự báo.

Giá vàng trong nước giảm mạnh cuối tuần

Giá vàng hôm nay 16/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp đà giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp đà giảm mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.