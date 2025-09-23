Giá vàng hôm nay 23/9: Thế giới và trong nước cùng tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 23/9, thế giới tạo lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 45 phút sáng nay ngày 23/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.749 USD/ounce, tăng mạnh hơn 60 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.745 USD/ounce, tăng mạnh hơn 60 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng mạnh lập kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh bất ổn chính trị.

Nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát sao một loạt bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này để tìm thêm tín hiệu chính sách mới.

Ngoài ra, dữ liệu giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 26/9 tới cũng đang thu hút sự chú ý.

Tuần trước, Fed đã đưa ra quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024 và nhiều khả năng sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Bên cạnh đó, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và nhiều khu vực gia tăng. Ngày 22/9 vừa qua, hàng loạt các cường quốc ở châu Âu đã lên tiếng sẽ công nhận Nhà nước Palestine như Bỉ, Pháp, Malta và Luxembourg, và trước đó là các nước Canada, Anh và Australia, nhưng giới phân tích cho rằng giữa Palestine và Isarel vẫn đang là điểm “nóng” về địa chính trị.

Theo giới phân tích, Qatar là một bán đảo nằm trên Vịnh Ba Tư, có biên giới đất liền duy nhất với Ả Rập Xê Út, chiếm giữ vị trí quan trọng về kinh tế và năng lượng của khu vực Tây Á và Vùng Vịnh. Việc Israel gia tăng căng thẳng địa chính trị tại khu vực khiến gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa nói chung và năng lượng nói riêng. Căng thẳng địa chính trị gia tăng luôn là những yếu tố mạnh thúc đẩy nhu cầu trú ẩn dòng tiền của nhà đầu tư trong tài sản ít ảnh hưởng là vàng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 23/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng "dựng đứng" so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 131,6 – 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 131 – 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 127,8 – 130,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 127,5 – 130,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.