Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng giảm nhẹ trở lại, nhà đầu tư được thúc đẩy "ôm" vàng.

Giá vàng hôm nay 25/5 trên thị trường quốc tế giảm nhẹ trở lại bất chấp việc nhà đầu tư được thúc đẩy ôm vàng vào. Đồng USD cũng hồi phục hơn...

Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng giảm nhẹ trở lại



Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (25/5) đứng ở mức 1.866,4-1.866,9 USD/ounce (mua vào - bán ra) giảm 1,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.868,2-1.868,7 USD/ounce (mua vào- bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm nhẹ, giá vàng thế giới chốt phiên hôm qua (ngày 24/5) trên sàn Kitco tại 1.865,4 USD/ounce. Vàng hôm nay đã giảm giá nhẹ do đồng USD phục hồi hơn, bất chấp lực mua vào của nhà đầu tư được thúc đẩy mạnh mẽ.

Dù giá vàng giảm nhẹ sáng nay song nhiều dự báo cho rằng, vàng sẽ sớm lấy lại đà đi lên.

Giới đầu tư đang kỳ vọng vào thị trường chứng khoán Mỹ sẽ hồi phục sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông đang cân nhắc giảm thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán Mỹ được cho là đã rơi vào tình trạng “quá bán”.

Đồng USD đã và đang quay đầu tăng trở lại theo lộ trình tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ ba (24/5) đã lên mức cao nhất trong hai tuần, do được hưởng lợi từ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm vì khẩu vị rủi ro thấp.

Trong phiên có thời điểm giá lên cao nhất kể từ ngày 9/5 ở 1.868,69 USD/ounce.

Đồng USD trước đó đã xuống mức thấp nhất trong một tháng, vì đợt bán tháo mạnh trên các thị trường chứng khoán không thể thúc đẩy sức hấp dẫn của đồng tiền an toàn.

Theo các chuyên gia phân tích, giá vàng sẽ còn giằng co nhưng tựu chung lại vàng đang trong môi trường lý tưởng ở thời điểm hiện tại, với hầu hết các yếu tố hỗ trợ đều "ủng hộ" kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đi ngang cũng thúc đẩy vàng tăng giá vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Vàng được xem là nơi lưu trữ giá trị trong thời gian khủng hoảng kinh tế và là hàng rào chống lại lạm phát. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất thường gây áp lực lên tài sản không sinh lãi như vàng.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 24/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,00 triệu đồng/lượng - 69,92 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,00 triệu đồng/lượng - 69,80 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,00 triệu đồng/lượng - 69,90 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,00 triệu đồng/lượng - 69,80 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 24/5.