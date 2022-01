Giá vàng hôm nay 27/1: Nhà đầu tư bán tháo, vàng lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay 27/1 giảm mạnh do đồng USD lên giá và nhà đầu tư bán tháo sau khi Fed kết thúc cuộc họp mới nhất...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (27/1) đứng ở mức 1.819,6-1.820,1 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 26,9 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.846,5-1.847 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng 1,8 USD, đứng ở mức 1.817,6 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra.

Giá vàng thế giới kéo dài đà giảm vào phiên 26/1 khi đồng USD mạnh hơn và lợi tức kho bạc tăng trở lại sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell với việc ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất vào tháng 3 tới.

Tại cuộc họp báo sau khi công bố chính sách mới nhất của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell mô tả tình hình lạm phát hiện tại là "tồi tệ hơn một chút" so với tháng 12/2021, nói rằng có nhiều dư địa để tăng lãi suất mà không làm ảnh hưởng đến thị trường việc làm. Fed sẽ tăng lãi suất vào ngày 15-16/3.

Trước khi cuộc họp của Fed kết thúc, cũng trong phiên giao dịch 26/1, giá vàng giữ gần mức cao nhất trong 10 tuần khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn ở kim loại quý trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Đồng USD mạnh hơn cũng đã đè nặng lên vàng trước các tín hiệu tăng lãi suất từ Fed.

Các nhà phân tích dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 3 tới. Nhiều chuyên gia theo dõi thị trường tin rằng Fed sẽ thực hiện tới 5 lần tăng lãi suất trong năm nay.

Nếu Fed thắt chặt chính sách nhanh hơn dự đoán để kiềm chế lạm phát, bất kỳ sự gia tăng nào sau đó của lợi tức trái phiếu kho bạc có thể buộc vàng quay đầu giảm, thậm chí trở lại mức 1.800 USD/ounce.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 26/1, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,47 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,48 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 61,85 triệu đồng/lượng - 62,45 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,85 triệu đồng/lượng - 62,45 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 26/1.