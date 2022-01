Giá vàng hôm nay 22/1: Nhà đầu tư ồ ạt bán, vàng lao dốc mạnh cuối tuần.

Giá vàng hôm nay 22/1 tiếp tục giảm mạnh vào cuối tuần do nhà đầu tư ồ ạt bán ra và đồng USD suy yếu...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.835,6-1.836,1 USD/ounce (mua vào -bán ra), tăng 3,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.832-1.832,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 3,8 USD, đứng ở mức 1.835,6 USD/ounce do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch chốt tuần này (21/1), nhưng neo quanh đỉnh 2 tháng vì lý do lạm phát và rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản an toàn.

Các nhà phân tích cho rằng, vàng đang bị tác động mạnh khi các nhà đầu tư bắt đầu chú ý hơn đến mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng, sự biến động gia tăng trên thị trường chứng khoán và bất ổn địa chính trị khi căng thẳng giữa Ukraine, Nga và Mỹ tiếp tục nóng lên. Thị trường đang tập trung vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra vào ngày 25-26/1. Và kết quả khảo sát các nhà kinh tế của Reuters thăm kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán một tháng trước để kiểm soát lạm phát liên tục leo thang.

Theo nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered, giá vàng dự báo đạt mức trung bình 1.783 USD/ounce trong năm 2022.

Trong khi chuyên gia phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco News nhận định với tất cả chỉ số đều chỉ ra rằng lạm phát sẽ tiếp tục là một vấn đề, chỉ số USD Index giảm và giá dầu thô duy trì ở mức cao, giá vàng có thể lên tới 2.000 USD/ounce trong năm nay. Các báo cáo lạm phát trong tương lai sẽ được các nhà kinh doanh vàng theo dõi. Và nếu chúng tiếp tục nóng, điều đó sẽ hỗ trợ cho các đợt tăng giá của vàng, ông cho biết thêm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 61,05 triệu đồng/lượng (mua vào) - 61,72 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 61,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 61,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,77 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 61,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,75 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 61,26 – 61,66 triệu đồng/lượng. Theo xu hướng chung của thị trường kim loại quý, các sản phẩm khác của thương hiệu này đều có sự điều chỉnh, giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,79 – 53,44 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 52,20 – 53,30 triệu đồng/lượng.