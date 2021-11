Giá vàng hôm nay 27/11 tiếp tục neo ở ngưỡng thấp, dưới 1.800 USD/ounce. Vàng có lúc tăng mạnh vì lo ngại về sự lây lan của biến thể Covid-19 mới. Trong nước, giá vàng SJC trở lại mốc 61 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra...

Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng "giật" mạnh vì lo ngại về sự lây lan của biến thể Covid-19 mới.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.791,8-1.792,3 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 7,7 USD so với cùng thời điểm này sáng qua (đứng ở mức 1.799,5-1.800 USD/ounce); nhưng tăng 3,4 USD/ounce so với giá mở cửa chủ yếu do tác động của đồng USD yếu đi. Chênh lệch giá vàng trong phiên lên đến 36 USD/ounce.



Trước đó, giá vàng ghi nhận phiên tăng vọt 20 USD, lên trên ngưỡng 1.800 USD, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc một tuần dưới ngưỡng qua trọng này.

Giá vàng trong phiên có lúc tăng mạnh vì lo ngại về sự lây lan của biến thể Covid-19 mới (phát hiện tại Nam Phi có thể tránh phản ứng miễn dịch) thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn.

Hỗ trợ thêm cho đà tăng của giá vàng, chỉ số đồng USD đã giảm 0,2% so với mức đỉnh 16 tháng ghi nhận vào đầu tuần này, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng giảm. Đồng USD giảm khiến vàng rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Đầu phiên giao dịch hôm nay trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,47% về mức 96,32 điểm.

Dù có lúc tăng song kim loại quý vẫn trong đà ghi nhận một tuần giảm sâu nhất kể từ ngày 6/8 vì triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể thu hồi các biện pháp hỗ trợ kinh tế và tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến.

Những yếu tố đan xen nhưng giới đầu tư vẫn kỳ vọng vào tiềm năng dài hạn của vàng khi lạm phát đang là mối lo tại nhiều nước trên thế giới. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, kim loại quý này sẽ bủng nổ vào cuối năm. Một số nhà phân tích đặt ra ngưỡng kháng cự là 1.873 USD và cho rằng việc phá mốc này sẽ củng cố xu hướng tăng giá.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11, giá vàng SJC cập nhật tại các đơn vị kinh doanh lớn ở thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 26/11, như sau: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 60,25 – 61,07 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 60,25 – 61,05 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 60,25 – 61,00 triệu đồng/lượng. Hệ thống PNJ niêm yết tại: 60,30 – 61,00 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết ở mức 60,26 – 60,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,26 – 52,96 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 51,65 – 52,75 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 26/11.