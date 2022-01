Giá vàng hôm nay 29/1: Vàng tiếp tục giảm sâu, giới đầu cơ ồ ạt bán tháo

Giá vàng hôm nay 29/1 tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch sáng khi triển vọng lãi suất tăng thúc đẩy đồng USD lên cao nhất trong nhiều tháng...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay (29/1) đứng ở mức 1.791,6-1.792,1 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 7,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.784-1.784,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm sâu 5,5 USD, đứng ở mức 1.791,6 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và giới đầu cơ ồ ạt bán tháo.

Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm vì áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng cao sau tuyên bố lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch chiều ngày thứ sáu (28/1) và trong đà ghi nhận tuần giảm sâu nhất kể từ tháng 11, sau khi thị trường tiếp nhận thông tin Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ theo đó thúc đẩy đồng USD phục hồi mạnh mẽ và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Vàng đã giảm xuống dưới mức trung bình động trong 100 ngày và 200 ngày trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, sau khi Fed xác nhận lại kế hoạch kết thúc chương trình mua trái phiếu được áp dụng trong thời kỳ đại dịch, và báo hiệu về một đợt tăng lãi suất vào tháng 3.

Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới OANDA, nhận định môi trường hiện tại rất bất lợi đối với vàng. Các nhà đầu tư đang hoàn toàn đánh giá lại kỳ vọng của Fed.

"Vẫn còn một số động lực bán vàng, nhưng thị trường đang tiến gần hơn đến mức đáy tiềm năng khi vàng giảm xuống dưới 1.800 USD/ounce", ông Moya nói thêm.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Triển vọng tăng lãi suất giúp đồng USD ghi nhận tuần tăng lớn nhất trong 7 tháng, nhưng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Giá vàng trong nước: Tổng hợp giá vàng SJC niêm yết tại phiên giao dịch cuối tuần (ngày 28/1) như sau: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 61,80 – 62,50 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng tại: 61,75 – 62,50 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 61,90 – 62,60 triệu đồng/lượng. Hệ thống PNJ niêm yết tại: 61,95 – 62,60 triệu đồng/lượng.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước khoảng gần 13 triệu đồng/lượng.