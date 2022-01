Giá vàng hôm nay 21/1: Vàng vọt tăng lên đỉnh rồi lại giảm, điều gì đang xảy ra?

Giá vàng hôm nay 21/1 vọt tăng lên đỉnh rồi lại giảm bất chấp đồng USD vẫn khá vững. Giới đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra do lo ngại lạm phát và căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraina...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (21/1) đứng ở mức 1.839,1-1.839,6 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 5,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.844,7-1.845,2 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 1,7 USD, đứng ở mức 1.837,7 USD/ounce, do nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra và bất chấp đồng USD mạnh lên.

Giá vàng tăng lên mức cao nhất hai tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (20/1), nhờ lo ngại xoay quanh vấn đề lạm phát và căng thẳng Nga - Ukraina.

Báo cáo công bố hôm 20/1 cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng trong tuần trước.

Phản ánh tâm lý của giới đầu tư, lượng vàng nắm giữ của SPDR Gold Trust, quỹ ETF bằng vàng lớn nhất thế giới, đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 12.

Nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của ActivTrades cho biết bất ổn địa chính trị leo thang, đáng chú ý là căng thẳng giữa Nga - Ukraina, cũng hỗ trợ vàng tăng giá.

Tuy nhiên, lãi suất tăng vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng đối với vàng vì nó làm tăng chi phí cơ hội cao của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn dự kiến khi ngân hàng trung ương họp vào tuần tới, một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy.

Ed Moya – nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA nhận định, những yếu tố đẩy giá vàng bứt lên, nhưng có thể vẫn sẽ giao dịch trong vùng 1.800 – 1.840 USD cho đến khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) họp tuần tới. Vàng tiếp tục chịu sức ép từ kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ. Nguyên nhân là lãi suất tăng cũng kéo chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng lên cao.

Trong khi đợt tăng giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 19/1 đã dẫn tới một số hoạt động bán tháo trên thị trường vàng, căng thẳng giữa Nga - Ukraina có thể thúc đẩy một đợt tăng mới, vì các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn để tránh căng thẳng địa chính trị.

Thị trường đang tiếp tục chờ đợi các tín hiệu mới về tốc độ tăng lãi suất từ cuộc họp chính sách của Fed trong tuần tới.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 20/1, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 61,15 triệu đồng/lượng - 61,77 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 61,10 triệu đồng/lượng - 61,70 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,65 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/1.