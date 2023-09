Giá vàng hôm nay 29/9: Kim loại quý giảm 'sốc' về đáy 6 tháng

Giá vàng hôm nay 29/9: Giới chuyên môn cho rằng, thị trường vàng có khả năng giảm sâu hơn và thậm chí còn kiểm tra mức hỗ trợ ở mức 1.800 USD/ounce sau khi giảm xuống dưới 1.900 USD lần đầu tiên kể từ tháng 3.

Giá vàng hôm nay 29/9: Giảm sốc



Giá vàng hôm nay 29/9: Cập nhật giá vàng lúc 8h05' (theo giờ Việt Nam) quanh mức 1.864,9 USD/ounce, phục hồi nhẹ 0,02% so với chốt phiên liền kề. Nhưng so với cùng thời điểm sáng qua, vàng đã giảm khoảng 10 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay. Nguồn: Tradingeconomics.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo cho rằng, với mức lãi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ tăng cao trong thời gian qua, đợt bán tháo đáng lẽ phải xảy ra sớm hơn. Ngay cả sau đợt bán tháo hôm 27/9, giá vàng vẫn tương đối mạnh.

Đồng thời, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện đang giao dịch gần mức cao nhất mới trong 16 năm ở mức 4,6%. Chỉ số đô la Mỹ đang giữ ở mức cao nhất trong gần một năm, trên 106 điểm.

Cục Dự trữ Liên bang vẫn lạc quan do họ có thể điều hướng cho nền kinh tế hạ cánh nhẹ nhàng khi nó kìm hãm sự tăng trưởng với lãi suất hạn chế, nhưng Hansen vẫn lưu ý rằng xu hướng giảm sốc trên đường cong lợi suất dự báo cho một cuộc suy thoái sắp xảy ra.

Hansen nói rằng trong thời gian tới, ông sẽ không loại trừ khả năng kim loại quý kiểm tra mức 1.800 USD/ounce. Tuy nhiên, có thể có một số ngưỡng kháng cự vững chắc trong khoảng từ 1.840 USD - 1.850 USD vì đó là mức thoái lui Fibonacci quan trọng.



Biến động giá vàng. Nguồn: Tradingeconomics.

Ở diễn biến khác, Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia (NAR) cho biết, chỉ số doanh số bán nhà chờ xử lý của Hoa Kỳ đã giảm 7,1% xuống 71,8 trong tháng 8, sau khi tăng 0,5% trong tháng 7. Dữ liệu yếu hơn đáng kể so với dự kiến. Báo cáo đã ghi nhận mức giảm mạnh so với năm ngoái, với chỉ số giảm gần 19% so với tháng 8 năm 2022.

Lãi suất không chỉ đẩy các khoản thế chấp cao hơn, mà lượng tồn kho thấp đang khiến giá nhà tăng cao, khiến nhiều người mua nhà mới đứng ngoài thị trường.



Lĩnh vực nhà ở của Hoa Kỳ, vốn đóng góp chính vào tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia, đã là lực cản cho tăng trưởng đến năm 2023 khi Cục Dự trữ Liên bang tăng mạnh lãi suất.



Giá vàng hôm nay 29/9: Trong nước lao dốc

Cập nhật 7h30 sáng 29/9, tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC mua vào ở mức 68,15 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 68,83 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng và 30.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận biến động tăng như khu vực Hà Nội, vàng SJC đang mua vào ở mức 68,15 triệu đồng/lượng và bán ra 68,87 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thương hiệu DOJI đi ngang so với hôm qua. Tại Hà Nội có giá mua vào 68,05 triệu đồng/lượng, bán ra 68,85 triệu đồng/lượng. Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu DOJI có giá mua vào 68,1 triệu đồng/lượng và bán ra 68,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt là 68,17 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 68,85 triệu đồng/lượng, lần lượt tăng 20.000 đồng/lượng và 80.000 đồng/lượng chiều so với sáng qua. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 56,48 – 57,38 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, giảm 340.000 đồng/lượng.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 56,5 triệu đồng/lượng và 57,5 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, giảm 450.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.