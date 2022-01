Giá vàng hôm nay 31/1: Vàng vẫn giảm và bị bán tháo, nhiều lo ngại trong năm mới

Giá vàng hôm nay 31/1 tiếp tục giảm sau khi giảm 3 phiên liên tiếp vào cuối tuần trước, vì đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ xác nhận một đợt tăng lãi suất vào tháng 3.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (31/1) đứng ở mức 1.798,9-1.790,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 1,7 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.791,6-1.792,1 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng tiếp tục giảm mạnh 3 USD, đứng ở mức 1.788,6 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và giới đầu tư tiếp tục đẩy mạnh bán vàng ra.

Kitco Gold Index (KGX)

Sau tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vàng đã giảm 70 USD/ounce từ đỉnh hai tháng xác lập gần đây, và rớt xuống dưới mốc quan trọng 1.800 USD/ounce.

Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 26/1 đã chính thức thông báo bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3/2022, đồng thời cho biết có dư địa cho việc thắt chặt chính sách hơn nữa mà không ảnh hưởng đến việc làm.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý IV/2021 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020. Con số này vượt khá xa mức tăng trưởng 2,3% trong quý III/2021, cũng như kết quả cuộc khảo sát các chuyên gia kinh tế do hãng tin Reuters tiến hành là 5,5%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên mức cao của 23 tháng tại châu Á ngày 27/1, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm quanh mức cao của gần một tuần đạt được trong phiên trước đó.

Khảo sát về giá vàng của Kitco trên phố Wall, 4 dự báo vàng tăng giá, 7 người nhận định giá vàng sẽ đi ngang, và 3 ý kiến cho rằng vàng sẽ giảm.



Trong khi đó, với khảo sát trực tuyến 495 người tham gia, 55% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tăng, 32% cho rằng giá vàng giảm và 13% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Jeff Klearman chuyên gia của GraniteShares (Mỹ) cho rằng, giá vàng giảm do chịu sức ép trước kế hoạch của Fed trong việc tăng lãi suất vào tháng 3 và bắt đầu thu hẹp bảng cân đối quyết toán ngay sau đó. Ông Klearman cho rằng, giá vàng có thể tiếp tục giảm trong bối cảnh hiện nay.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 62,52 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 61,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Với mức giá này, giá vàng tăng 550 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra trong tuần qua.