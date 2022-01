Giá vàng hôm nay 3/1 giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên và người mua chiếm ưu thế áp đảo...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (3/1) đứng ở mức 1.828,5-1.829 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 1,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.829,8-1.830,3 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng giảm nhẹ 0,4 USD, đứng ở mức 1.829,4 USD do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào. Thực sự thì vàng đã tăng 1,25 USD trong điều kiện thực nhưng sức mạnh của đồng USD khiến nó có vẻ đã đi theo hướng khác.

Giá vàng hôm nay 3/1: Vàng giảm nhẹ, nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào

Khởi động phiên giao dịch đầu năm mới, giá vàng bắt đầu từ mức 1.829,8 USD/ounce, tăng 15,3 USD so với phiên giao dịch liền trước, tăng hơn 20 USD so với cuối tuần qua - cao nhất kể từ cuối tháng 11, ghi nhận trên sàn giao dịch Kitco vào phiên đóng cửa gần nhất.

Như vậy, giá vàng đã khởi động mức tăng vọt vào phiên giao dịch cuối năm 2021 đầy biến động, giao dịch ở mức cao nhất trong 5 tuần. Về mặt kỹ thuật, thị trường vàng đang kỳ vọng sự bứt phá rõ ràng từ mức kháng cự 1.820 USD/ounce. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự kiến giao dịch trên thị trường vàng sẽ không lớn trong những ngày tới khi giới đầu tư vừa bắt đầu quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ đầu năm. Ngoài ra, thị trường còn đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp Mỹ được công bố vào tuần này.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Kitco News, ông George Milling-Stanley, chiến lược trưởng tại State Street Global Advisors, cho hay trong kich bản cơ bản của ông, với xác suất 50%, giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng 1.800 - 2.000 USD/ounce trong năm 2022. Ngoài ra có 30% khả năng giá vàng tăng vượt 2.000 USD lên mức cao kỷ lục mới.

"Chúng tôi thấy 80% khả năng giá vàng dao động trong phạm vi hiện tại để tăng cao hơn trong năm mới. Ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tìm cách thắt chặt lãi suất trong năm 2022, chúng tôi cho rằng vàng vẫn có cơ hội khá tốt để tăng cao hơn", ông nói. Mặt khác, ông Milling-Stanley nói rằng State Street nhận thấy 20% cơ hội vàng giao dịch trong khoảng 1.600 - 1.800 USD/ounce.

Ông cũng nhắc lại lập trường của mình rằng các nhà đầu tư vàng không lo ngại về sự xoay chuyển sắp xảy ra trong chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ vừa qua, Fed đã báo hiệu rằng họ sẽ kết thúc chương trình thu mua trái phiếu hàng tháng vào tháng 3 và tăng lãi suất ba lần trong năm nay.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/1, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,65 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,6 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,67 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng hơn 10,8 triệu đồng/lượng.