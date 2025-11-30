Giá vàng hôm nay 30/11: Thế giới dự báo bứt phá mạnh trong tuần tới, trong nước lập mốc giá cao nhất lịch sử

Giá vàng hôm nay 30/11, thế giới nhiều tín hiệu lạc quan

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.216 USD/ounce, tăng mạnh 152 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này. Đáng chú ý, giá vàng cao nhất tuần qua là 4.221 USD/ounce, đây là mức cao nhất trong 2 tuần.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau nhiều tuần biến động và thoái lui mạnh, diễn biến giá trong tuần chủ yếu là tăng và giá vàng đã vượt xa mức thử nghiệm mức hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các nhà đầu tư Phố Wall quay lại với xu hướng tăng giá đối với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này, trong khi các nhà đầu tư Phố Main cũng củng cố xu hướng tăng giá của mình.

Trong đó, tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với đà tăng đang quay trở lại theo hướng có lợi cho phe mua sau màn thể hiện mạnh mẽ của kim loại quý này. Có đến 11 chuyên gia, tương đương 79%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có 1 chuyên gia, tương đương 7%, dự đoán giá sẽ giảm. Còn 2 chuyên gia còn lại, chiếm 14% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ quay trở lại xu hướng đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 260 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street cũng được củng cố sau khi vàng vượt khỏi ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Cụ thể, 183 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 70%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới. Trong khi 29 nhà giao dịch khác, tương đương 11%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá và 48 nhà đầu tư còn lại, chiếm 19% tổng số, kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Đa số chuyên gia và nhà đầu tư dự báo giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới. Nguồn: Kitco News

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết, tiếp tục lạc quan về thị trường vàng và không thấy lý do gì để thay đổi lúc này. Ông cho rằng, tuần này đã chứng kiến ​​sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tương tự như một vài lần trước đó, kể từ khi giá vàng giao ngay bắt đầu tăng từ mức 2.000 USD/ounce vào tháng 2/2024.

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, tinh trạng hòa bình ở Ukraine vẫn chưa được thiết lập và kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất thứ ba của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 12 đang tăng trở lại. Cả hai yếu tố này đều hỗ trợ tích cực cho giá vàng trong tuần tới.

Vàng miếng SJC lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 30/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh so với hôm trước đó. Đặc biệt, giá vàng SJC đã lập kỷ lục mới sau khi đạt mức 154,9 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151,9 - 154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150,9 - 153,9 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 900.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.