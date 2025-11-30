Tài chính

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhận thêm nhiệm vụ mới

L. Anh
30/11/2025 08:53 GMT +7
Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Đào Minh Tú đã nghỉ hưu theo chế độ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo quyết định, ông Nguyễn Ngọc Cảnh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Đào Minh Tú, đã nghỉ hưu theo chế độ.

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/11/2025.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (Ảnh: SBV)

Theo thông tin từ NHNN, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1972, tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Trường đại học Birmingham, Vương quốc Anh.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh đã trải qua nhiều cương vị tại Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông có 11 năm đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chuyển về Ngân hàng Nhà nước năm 2012, giữ các chức vụ Trợ lý Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối và được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước từ tháng 8/2020.

Trước đó, ngày 19/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


