Giá vàng hôm nay 6/4: Vàng tiếp tục kém hấp dẫn, SJC trong nước mất mốc 69 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 6/4 tiếp tục giảm vì lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và triển vọng Fed tích cực tăng lãi suất cơ bản. Trong nước, vàng SJC mất mốc 69 triệu đồng/lượng...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (6/4) đứng ở mức 1.921,8-1.922,3 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 5 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.926,8-1.927,3 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tiếp tục giảm mạnh 11,2 USD, đứng ở mức 1.922 USD/ounce, do đồng USD tăng giá mạnh mẽ và lực bán vàng ra của các nhà đầu tư vẫn chiếm xu thế áp đảo.

Giá vàng thế giới đã bóc hơi gần 4% trong vòng 1 tháng qua



Vàng thế giới lùi sâu, do ảnh hưởng của đồng USD.



Giá vàng thế giới đang chịu sự chi phối bởi hai yếu tố nổi bật là lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tích cực tăng lãi suất làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Thị trường vẫn đang bị giằng co giữa những nhà đầu tư tìm tới vàng như một nơi trú ẩn chống lại lạm phát và lo ngại về tăng trưởng và sự biến động cao trên thị trường trái phiếu và môi trường lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng cao. “Thị trường đang ghi nhận một mức đỉnh mới của lợi suất thực Mỹ và điều đó thực sự chỉ giữ cho thị trường (vàng) khá ổn định trong một phạm vi", nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank đưa ra nhận định.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ, đã tăng lên mức cao nhất gần hai năm, ngày 4/4. Trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ neo gần đỉnh kể từ đầu năm 2019. Đồng USD ổn định sau khi tăng liên tiếp ba phiên nhờ triển vọng phương Tây áp lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Lãi suất của Mỹ cao làm tăng phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, trong khi thúc đẩy đồng USD. Đồng USD tăng so với các đồng tiền đối thủ, theo đó giảm sức mua của người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index tăng 0,49% lên 99,455.

Giá vàng trong nước: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm 50.000 - 200.000 đồng/lượng vào cuối phiên chiều qua (5/4), sau khi có sự phục hồi nhẹ vào đầu phiên. Kết thúc phiên giao dịch 5/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,90 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,90 triệu đồng/lượng.