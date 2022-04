Giá vàng hôm nay 4/4: Vàng khó tăng giá, tâm lý nhà đầu tư không còn lạc quan

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng nay (4/4) khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tiến triển, đồng USD tăng giá. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy phần lớn các nhà phân tích Phố Wall hiện đang hạ mức dự báo về giá vàng trong tuần này...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay đứng ở mức 1.926,4-1.926,9 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 0,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.925,6-1.926,1 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng giảm 1,3 USD, đứng ở mức 1.924,3 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra.

Phiên giảm giá cuối tuần qua đã khiến thị trường vàng thế giới khép lại một tuần giao dịch ảm đạm, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ với các thông tin tích cực trong tháng 3/2022, đã góp phần đẩy giá trị đồng USD đi lên, đồng thời củng cố thêm kỳ vọng rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ quyết đẩy mạnh việc nâng lãi suất trong thời gian tới.

Giảm 30 USD trong ngày đầu tiên của quý mới, giá vàng thế giới đã giảm tới 1,8% trong tuần qua, đưa giá giao dịch xuống dưới mức tâm lý quan trọng - 1.925 USD/ounce. Kết thúc phiên giao dịch tuần trước, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco , tiếp tục giảm 0,8%, giao dịch tại 1.925,60 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn mất 1,6%, xuống giao dịch tại 1.923,7 USD/ounce.

Dữ liệu trên đã hỗ trợ đà tăng cho đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, làm vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Kỳ vọng nâng lãi suất đã khiến vàng suy giảm, vì điều đó khiến chi phí cơ hội tăng cao hơn đối với việc nắm giữ kim loại quý vốn không sinh lời.

Những tiến triển có thể đạt được trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có thể làm giảm giá trị trú ẩn an toàn của vàng vào tuần này. Đó là lý do khiến một số nhà phân tích thị trường dự báo giá vàng tuần này sẽ đi xuống.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các nhà phân tích Phố Wall hiện đang hạ mức dự báo về giá vàng trong tuần này, mặc dù các nhà đầu tư bán lẻ vẫn lạc quan vào triển vọng giá vàng trong ngắn hạn, song tâm lý cũng không lạc quan như tuần trước.

Theo khảo sát của Phố Wall, 5 nhà phân tích, chiếm 28%, dự báo giá vàng tăng vào tuần tới; 10 nhà phân tích, tương đương 56%, dự báo giá giảm; và 3 người, tương đương 17%, dự báo giá đi ngang.

Còn kết quả khảo sát của Phố Chính cho thấy, có 336 người được hỏi, tương đương 56%, cho rằng vàng sẽ tăng giá vào tuần tới; 170 người khác, tương đương 28%, dự báo giá giảm; và 98 người, tương đương 16%, có ý kiến trung lập.

Cùng với việc thay đổi tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn, một số nhà phân tích dự báo lập trường chính sách tiền tệ tích cực của Fed có thể sẽ gây áp lực lên kim loại quý trong thời gian tới. Nhiều người lưu ý rằng, giá vàng sẽ ở trong khoảng từ 1.880 USD đến 1.900 USD.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 68,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,07 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 68,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,05triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69 triệu đồng/lượng (bán ra).