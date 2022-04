Giá vàng hôm nay 7/4: Động thái bất ngờ của nhà đầu tư khiến vàng liên tục đảo chiều mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay 7/4 đảo chiều tăng lên khi các nhà đầu tư bất ngờ chuyển trạng thái từ bán ra của nhiều phiên trước sang mua vàng vào và đồng USD suy yếu trong phiên sáng nay...

`Giá vàng hôm nay 7/4: Động thái bất ngờ của nhà đầu tư khiến vàng đảo chiều mạnh

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (7/4) đứng ở mức 1.923,6-1.924,1 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 4,7 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.928,3-1.928,8 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng 0,9 USD, đứng ở mức 1.926,2 USD/oucne, do đồng USD suy yếu phiên sáng nay và nhà đầu tư bất ngờ chuyển trạng thái từ bán ra của nhiều phiên trước sang mua vàng vào.

Giá vàng hôm nay 7/4: Động thái bất ngờ của nhà đầu tư khiến vàng đảo chiều tăng lên.

Các biện pháp trừng phạt tiếp tục áp đặt lên Nga làm gia tăng áp lực lạm phát và làm trầm trọng thêm triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đáng kể cho giá vàng giao ngay.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA cho biết: "Vẫn còn một số điều có thể kích hoạt một đợt tăng giá khác của vàng, đó là việc lạm phát tiếp tục tăng vượt quá dự đoán hiện tại, cuộc đàm phán Nga-Ukraine có thể sụp đổ hoặc không có kết quả nào tích cực”.

Trước đó, nhà phân tích Matt Simpson, thuộc công ty dịch vụ tài chính City Index, nhận định, sự mạnh lên của đồng USD và sự sụt giảm nhu cầu đối với các tài sản an toàn đã làm lu mờ sức hấp dẫn của vàng.

Đồng USD đã leo lên mức cao nhất trong gần hai năm, khi các quan chức Fed đánh đi tín hiệu về việc đẩy nhanh thu hẹp bảng cân đối kế toán và tiếp tục tăng lãi suất.

Đà tăng của đồng USD khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng chạm mức cao trong nhiều năm. Theo các chuyên gia, vàng tỏ ra nhạy cảm với các đà tăng lãi suất cũng như lợi suất trái phiếu.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 6/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,00 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,00 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,05 triệu đồng/lượng - 68,75 triệu đồng/lượng.