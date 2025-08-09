Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng SJC tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 9/8, thế giới giao dịch sát mốc 3.400 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ sáng ngày 9/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.997 USD/ounce, giảm hơn 4 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua (3.401 USD/ounce).

Trước đó, lúc 1 giờ sáng (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đã tụt xuống 3.383 USD/ounce, sau đó khoảng 5 phút, giá vàng quay lại ngưỡng 3.398 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở mức 3.399 USD/ounce, tăng hơn 2 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Như vậy, giá vàng thế giới đã có nhiều ngày tăng liên tục và giao dịch chốt phiên cuối tuần ở quanh mốc 3.400 USD/ounce, tăng mạnh so với tuần trước.

Theo Kitco, nguyên nhân chính khiếu giá vàng tăng liên tiếp đó là Mỹ dự kiến sẽ áp thuế đối với loại vàng thỏi 1kg và 100 ounce. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đang xem xét áp thuế nhập khẩu theo từng quốc gia đối với vàng thỏi, loại kim loại quý được giao dịch nhiều nhất tại thị trường tương lai Mỹ. Động thái này có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng vàng toàn cầu.

Chuyên gia cho rằng, Mỹ đánh thuế vàng sẽ khiến thị trường này trở nên khan hiếm vàng. Trong khi Thụy Sỹ là nơi sản xuất vàng lớn của thế giới sẽ dư thừa nguồn cung.

Cùng với đó, giá vàng tăng còn bởi kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Bởi lãi suất giảm thì đồng USD còn tiếp tục suy yếu. Đồng USD giảm giá trị sẽ kích thích nhu cầu tích trữ chuyển từ việc nắm giữ đồng bạc xanh sang tài sản là vàng đảm bảo vốn.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành quay trở lại vùng lạc quan, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ vẫn duy trì xu hướng tăng giá mới của họ đối với triển vọng ngắn hạn của vàng.

Giá vàng hôm nay 9/8: SJC tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 9/8 ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở 2 chiều mua – bán so với phiên trước.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 123,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,2 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mức 122,6 – 124 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,4 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 122,2 – 124 triệu đồng/lượng (mua – bán, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng thu hẹp từ mức 2,6 triệu đồng xuống còn 1,8 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 117 – 120 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước SJC tiếp tục tăng mạnh giữ vững ngưỡng 124.000 đồng/lượng. Các chuyên gia dự báo vàng SJC sẽ tiếp tục tăng mạnh giá trong phiên hôm nay khi thị trước quốc tế tăng liên tiếp những ngày vừa qua.