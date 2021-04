Giao dịch căn hộ ảm đạm ở cả Hà Nội và TP.HCM

Báo cáo của Savills Việt Nam mới đây cho thấy, giao dịch căn hộ tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM tiếp tục giảm mạnh trong quý I/2021.

Cụ thể, tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ để bán tại Hà Nội ghi nhận thêm khoảng 3.900 căn hộ từ 3 dự án mới, dự kiến giai đoạn tiếp theo của 10 dự án giảm 29% so với quý trước và 19% so với cùng kỳ. Nguồn cung sơ cấp gồm 24.400 căn, giảm 10% so với quý trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với nguồn cung giảm, thị trường căn hộ giao dịch cũng ảm đạm hơn với tỷ lệ hấp thụ 19%. Tổng số căn bán được trong quý đầu năm đạt gần 4.700, giảm 29% theo quý và 37% theo năm. Hạng B và C chiếm tổng cộng 96%.

Giá chào bán sơ cấp trung bình 1.522 USD/m2, tăng 5% so với cùng kỳ, với hạng B tăng mạnh nhất 11% theo năm. Nhu cầu đối với các sản phẩm có giá từ 1.000 - 1.500 USD/m2 tăng mạnh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số căn bán được với 38%.

Giao dịch căn hộ trên thị trường quý I/2021 ảm đạm.

Các dự án bình dân tập trung chủ yếu ở các quận, huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Hà Đông, Long Biên và Hoàng Mai. Các dự án hạng sang với mức giá trên 2.500 USD/m2 chiếm 3% số căn bán được.nguồn cung sơ cấp căn hộ tại TP.HCM tiếp tục giảm mạnh, giảm 56% so với quý IV/2020 và 31% so với cùng kỳ năm 2020.



Trong đó, tổng nguồn cung mới đạt hơn 2.200 căn, chủ yếu từ hai dự án mới là Masteri Lumiere ở Quận 2 và King Crown Infinity ở Thủ Đức và giai đoạn tiếp theo của 8 dự án hiện hữu, giảm 38% theo năm.

Tương tự, giao dịch căn hộ tại TP.HCM khá ảm đạm trong quý I/2021 với tổng giao dịch trong quý đạt gần 2.100 căn, thấp nhất trong 5 năm, giảm 76% so với quý IV/2020 và 56% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá bán ghi nhận tăng ở cả ba hạng, trong đó các giai đoạn tiếp theo của những dự án hiện hữu ghi nhận mức tăng đến 6% so với các đợt mở bán trước đó. Tuy nhiên, ngoài hai dự án mới bán có tỷ lệ hấp thụ 86%, tỷ lệ hấp thụ trung bình chỉ đạt 42%, giảm mạnh 34 điểm phần trăm theo quý.

Theo Savills Việt Nam, căn hộ diện tích lớn ở các dự án hiện hữu với giá căn cao chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung sơ cấp khiến thanh khoản thị trường sụt giảm.