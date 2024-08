Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII). Dự án này do liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam - Công ty Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation thực hiện.