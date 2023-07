Gỗ Thuận An (GTA): Lãi giảm sâu xuống 2,6 tỷ đồng, các khoản phải nộp Nhà nước tăng 8,3 lần

Quý II/2023, Gỗ Thuận An (GTA) báo lãi giảm hơn 55% xuống còn 2,6 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân do chiến tranh, lạm phát kéo dài, giá sản phẩm đầu ra ngày càng thấp khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh.

CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (GTA) trong quý II/2023 ghi nhận doanh thu thuần đạt 51 tỷ đồng giảm 72% so với cùng kỳ năm trước; lãi gộp đạ 4,7 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 18% xuống 4,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 61% xuống 1,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 62% xuống 1,2 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm 40% xuống 3,4 tỷ đồng.

Kết quả, GTA báo lãi quý II/2023 đạt 2,6 tỷ đồng, giảm 55,8% xuống 2,6 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả này, Gỗ Thuận An cho biết trong kỳ này có nhiều khó khăn hơn về đơn hàng như: Do ảnh hưởng của chiến tranh, lạm phát kéo dài, giá sản phẩm đầu ra ngày càng thấp hơn dẫn đến doanh thu giảm kéo theo lợi nhuận sau thuế sụt mất 3,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 114,5 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 4,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 64,3% và 57% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng tài sản của Gỗ Thuận An tính tới 30/6 đạt 281,6 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm. Đầu tư ngắn hạn giảm 28,7% xuống 162,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 45% xuống 30,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 41,7% xuống 124,4 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 8,3 lần lên 3,8 tỷ đồng. Vay nợ giảm 44% xuống 88 tỷ đồng.