Gỗ Trường Thành (TTF) từ lãi hơn 6 tỷ đồng chuyển sang lỗ 1,2 tỷ đồng sau kiểm toán

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với nhiều thay đổi so với báo cáo tự lập trước đó.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vừa thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đối với Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Sau kiểm toán, doanh thu của TFF giảm 0,9% so với báo cáo tự lập xuống 2.001,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 7,3 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, chuyển từ lãi hơn 6 tỷ đồng sang lỗ 1,2 tỷ đồng.

Biến động trên chủ yếu phát sinh do khoản mục doanh thu tài chính giảm 41,7% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 17,7 tỷ đồng, về 24,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 24,5% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 24,4 tỷ đồng, về 75,2 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 22% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 5,2 tỷ đồng, về 18,6 tỷ đồng và các mục khác biến động không đáng kể sau kiểm toán.

Như vậy, lũy kế trong năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 2.001,28 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 1,23 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 2,51 tỷ đồng.

Năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

Liên quan đến TTF, ngày 3/4, Gỗ Trường Thành cho biết nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của bà Trần Thị Hường. Trước đó, doanh nghiệp này cũng nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của ông Dương Quốc Nam với lý do bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/4, cổ phiếu TTF tăng 2,7% lên 4.180 đồng/cp.