Hà Nội khẳng định quy hoạch đường Lê Văn Lương được xây nhà cao 45 tầng

Theo UBND TP Hà Nội, chủ trương quy hoạch đường Lê Văn Lương đảm bảo thống quy hoạch từ trước tới nay. Đối với chức năng hỗn hợp xác định tầng cao 30, 35 và cao nhất là 45 tầng.

Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri do quy hoạch đường Lê Văn Lương khiến xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông thường xuyên bởi do có nhiều khu đô thị, nhà chung cư cao tầng tại khu vực này. Do đó, đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét kiểm tra lại chủ trương quy hoạch đường Lê Văn Lương, xử lý trách nhiệm của cán bộ nếu có sai phạm.

Trả lời cử tri, UBND thành phố cho biết, trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998 ngày 20/8/1998, UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến đường Giảng Võ, Láng Hạ, Thanh Xuân tại quyết định số 112 ngày 6/8/2002, trong đó có tuyến quy hoạch đường Lê Văn Lương (trước năm 2008, đoạn Tố Hữu (đến sông Nhuệ) và Nguyễn Thanh Bình thuộc tỉnh Hà Tây).

Năm 2008 cùng với việc hợp nhất thành phố Hà Nội với tỉnh Hà Tây và một phần tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, xuất phát từ chủ trương xã hội hóa, khuyến khích và kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở giai đoạn này, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát quy hoạch khu vực, nghiên cứu đề xuất phương án định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 2 bên đường Lê Văn Lương và đường Phạm Hùng nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan kiến trúc đô thị, hoàn chỉnh các dự án đầu tư hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội.

Quá trình thực hiện, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 1327/UBND-XDĐT ngày 18/9/2008 gửi Bộ Xây dựng và được Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc chủ trương quy hoạch tổ chức không gian tại văn bản số 2009/BXD-KTQH ngày 7/10/2008.

Hà Nội khẳng định xây nhà cao tầng đúng quy hoạch đường Lê Văn Lương (Ảnh: TN)

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, tuyến quy hoạch đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình nằm trong khu vực nội đô mở rộng (Khu B) và chuỗi đô thị phía Đông đường Vành đai 4 (khu D). Cụ thể, tuyến đường này đi qua các quận Cầu Giấy - Từ Liêm (B2), khu vực quận Thanh Xuân (B3) và khu đô thị Hà Đông (D4).

Căn cứ định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 được UBND Thành phố duyệt năm 2015 cũng đã tuân thủ định hướng toàn tuyến, đối với chức năng hỗn hợp xác định tầng cao 30, 35 và cao nhất 45 tầng.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, như vậy, chủ trương hoạch định quy hoạch đường Lê Văn Lương bảo đảm xuyên suốt các thời kỳ quy hoạch từ trước tới nay. Hiện nay trên tuyến đường còn xảy ra ách tắc vào giờ tan tầm do lưu lượng giao thông vào nội đô lớn, hệ thống giao thông khu vực chưa được đầu tư đầy đủ, không phải do việc điều chỉnh quy hoạch đường Lê Văn Lương.

Trước đó, tại kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng hàng loạt "điểm nóng" về quy hoạch tại tại KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, quy hoạch đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội), Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, việc điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, lập, điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc điều chỉnh quy hoạch sai quy định của pháp luật, trong đó có quy hoạch đường Lê Văn Lương.

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, quy hoạch chi tiết phê duyệt lần đầu đã cơ bản nghiên cứu tính toán sự đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trong đó có quy hoạch đường Lê Văn Lương). Tuy nhiên, việc điều chỉnh sai quy định dẫn đến tình trạng tăng dân số, chỉ tiêu quy hoạch không đảm bảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đối với từng dự án, từng ô quy hoạch, từng khu quy hoạch và đô thị, thiếu đất giáo dục, trường học, thiếu diện tích cây xanh, các công trình phục vụ không đảm bảo bán kính phục vụ.