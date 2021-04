Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) có 48 dự án chậm triển khai, trong đó có 12/48 dự án được chấp thuận đầu tư, nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.



Theo đó, Đoàn giám sát đã đi thực tế tại 3 dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở kết hợp văn phòng sinh thái thương mại và khu trưng bày sản phẩm, tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, do Công ty CP đầu tư và xây dựng Sông Đà làm chủ đầu tư; Xây dựng Khách sạn Hoa Sen, tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, do Công ty TNHH MTV PT Khách sạn Hoa Sen làm chủ đầu tư; Xây dựng Trung tâm dạy nghề Cửu Long, tại xóm 8, thôn Thị Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ liêm, do Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất Nhập khẩu Cửu Long làm chủ đầu tư.

Khu "đất vàng" xây dựng Khách sạn Hoa Sen nhiều năm bỏ hoang, gây lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Quốc Nam cho biết, theo Báo cáo số 57 ngày 17/7/2018 của HĐND TP Hà Nội, trên địa bàn quận có 48 dự án chậm triển khai. Qua rà soát, có 12/48 dự án được chấp thuận đầu tư, nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất.

Đến nay, đã có 36 dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường thanh, kiểm tra. Trong đó, có 1 dự án UBND TP ban hành quyết định thu hồi (Khu dịch vụ đào tạo nhân sự cấp cao Phú Hòa và Văn phòng làm việc tại phường Mễ Trì); 3 dự án được gia hạn sử dụng đất 24 tháng; 7 dự án đã thực hiện công tác GPMB nhưng còn vướng mắc; 20 dự án đã GPMB nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý; 5 dự án chủ đầu tư đã xây dựng công trình đưa vào hoạt động.

Theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, nguyên nhân chậm do một số dự án phải điều chỉnh theo quy hoạch phân khu. Do vậy, chủ trương đầu tư hết thời hạn phải xin điều chỉnh.

Một số dự án chuyển tiếp từ Luật Đất đai 2003 sang Luật Đất đai năm 2013, dự án đã có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng tiếp tục phát sinh vướng mắc chính sách về đất dịch vụ dẫn đến phát sinh đơn thư, khiếu kiện ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian thực hiện dự án.

Một số nhà đầu tư không liên hệ với UBND quận Nam Từ Liêm để thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án…

Từ thực trạng trên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị quận Nam Từ Liêm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đã được duyệt. Đồng thời đề nghị các sở, ngành thành phố tổng hợp các kiến nghị của quận, đặc biệt đối với nhóm dự án tại quận Nam Từ Liêm đã có quyết định giao đất.