Hà Tĩnh: Phê duyệt dự án quy hoạch sân golf 18 hố tại xã Toàn Lưu và xã Thạch Xuân

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ban hành ngày 29/4/2026 không chỉ tạo cơ sở pháp lý để triển khai dự án mà còn mở ra kỳ vọng về một điểm đến mới, hiện đại và đồng bộ tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo nội dung được phê duyệt, khu đất lập quy hoạch có quy mô khoảng 86,39 ha, nằm trên địa bàn hai xã Thạch Xuân và Toàn Lưu. Dự án do Công ty Cổ phần Sân golf Silk Path Hà Tĩnh tổ chức lập quy hoạch, với định hướng xây dựng một tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế gồm 18 hố, kết hợp đa dạng các loại hình dịch vụ như lưu trú, vui chơi giải trí và không gian sinh thái.

Việc đầu tư sân golf 18 hố tại Hà Tĩnh được xem là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy du lịch thể thao, một lĩnh vực đang có nhiều tiềm năng phát triển. Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ đón từ 150.000 đến 250.000 lượt khách mỗi năm, qua đó tạo động lực phát triển cho các ngành dịch vụ, thương mại và góp phần nâng cao vị thế du lịch của tỉnh trên bản đồ khu vực.

Không chỉ đơn thuần là một công trình thể thao, quy hoạch lần này còn hướng đến việc xây dựng một không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Các yếu tố sinh thái được đặt lên hàng đầu, nhằm tận dụng tối đa lợi thế địa hình và môi trường sẵn có.

Từ đó, khu sân golf không chỉ phục vụ nhu cầu thể thao mà còn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên hấp dẫn.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được nghiên cứu và triển khai đồng bộ, đảm bảo kết nối hiệu quả với hạ tầng khu vực. Các hạng mục như giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước và viễn thông sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận hành và phục vụ du khách trong tương lai.

Một điểm đáng chú ý trong nhiệm vụ quy hoạch lần này là yêu cầu cao về bảo vệ môi trường. Các giải pháp thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn sẽ được tích hợp ngay từ khâu thiết kế.

Hà Tĩnh ra mắt dự án sân golf 36 lỗ, lớn nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, khu vực suối dẫn về hồ Khe Xai sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo nguồn nước tự nhiên không bị ảnh hưởng. Đồng thời, công nghệ tưới tiêu hiện đại cũng sẽ được áp dụng nhằm tiết kiệm tài nguyên nước và giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Quá trình lập quy hoạch sẽ được thực hiện một cách minh bạch và có sự tham gia của nhiều bên liên quan. Các cơ quan quản lý, chuyên gia và đặc biệt là cộng đồng dân cư tại khu vực dự án sẽ được lấy ý kiến trong thời gian từ 20 đến 30 ngày.

Đây là bước quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, đồng thời đảm bảo quy hoạch phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển của địa phương.

Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành công tác lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ được phê duyệt. Sở Xây dựng Hà Tĩnh sẽ đảm nhận vai trò thẩm định, trong khi toàn bộ kinh phí thực hiện do nhà đầu tư tự bố trí.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sân golf 18 hố tại Thạch Xuân và Toàn Lưu không chỉ là bước khởi đầu cho một dự án cụ thể, mà còn thể hiện quyết tâm của Hà Tĩnh trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng hạ tầng và thu hút đầu tư.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao giữa các địa phương, những dự án mang tính đột phá như vậy được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.