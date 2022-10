Hàng quán được mở lại, Habeco Hải Dương (HAD) báo lãi đậm trong quý III/2022. 9 tháng đã vượt mục tiêu đề ra với 10,4 tỷ đồng tiền lãi.

Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương (Habeco Hải Dương, HNX: HAD) vừa công bố BCTC quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 58,2 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng tăng 5% nên lợi nhuận gộp tăng 42% lên gần 17 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 22,9% lên 28,6%.

Doanh thu tài chính tăng 52% lên 495 triệu đồng; chi phí bán hàng đạt 7 tỷ đồng, tăng 24%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 3,3 tỷ đồng, tăng 14%.

Cuối kỳ, HAD báo lãi sau thuế hơn 5,5 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ.

BCTC quý III/2022 của Habeco Hải Dương.

Công ty giải trình, nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý III tăng chủ yếu do dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhà hàng được mở cửa trở lại bán bình thường; thời tiết thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, Công ty giữ vững được thị trường truyền thống và mở được một số điểm bán vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nên Công ty tăng giá bán sản phẩm kết hợp với thực hành tiết kiệm trong tất cả khâu sản xuất kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng, HAD ghi nhận doanh thu gần 129 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 10,4 tỷ đồng, tăng 232% so với cùng kỳ.

Năm 2022, HAD lên kế hoạch doanh thu đạt hơn 141 tỷ đồng, tăng hơn 11% và lãi sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, Công ty đã thực hiện được hơn 91% chỉ tiêu doanh thu và vượt 188% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của HAD là 117 tỷ đồng tăng thêm 27 tỷ so với đầu năm trong đó có tới 21,6 tỷ đồng là hàng tồn kho, 4 tỷ đồng tiền gửi; nợ phải trả của công ty ở mức hơn 41 tỷ đồng trong đó khoản nợ ngắn hạn với người lao động tăng đột biến từ mức 2,8 tỷ lên 11,4 tỷ.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng lên mức 76,2 tỷ đồng trong đó có gần 10,4 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.