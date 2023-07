Habeco Hải Dương (HAD) báo lãi giảm 36%, nợ thuế tăng 8,2 lần lên hơn 24 tỷ đồng

Habeco Hải Dương báo lãi quý II/2023 đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giải trình về kết quả kinh doanh, Công ty cho biết do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nhưng giá bán sản phẩm so với cùng kỳ không tăng dẫn đến lợi nhuận kỳ này giảm mạnh.