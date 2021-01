Hacom Mall (Ninh Thuận) được giới thiệu tại TP.Đà Lạt

Chỉ vài giờ sau lễ mở bán chính thức, hơn 60% shophouse Hacom Mall tung ra trong đợt 1 đã nhanh chóng tìm được chủ nhân.

Sáng 17/1, Công ty Cổ phần đầu tư Hacom Holdings tổ chức lễ giới thiệu bất động sản Ninh Thuận tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng. Các hạng mục dự án được xây dựng với quy mô lớn, hoành tráng tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) và đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Là một trong những chủ đầu tư có tiềm lực và các sản phẩm được quy hoạch bài bản, đồng bộ cả ở phân khúc nhà ở và nghỉ dưỡng, Hacom Holdings đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc nâng tầm thị trường bất động sản Ninh Thuận.

Hacom Mall là một quần thể tháp căn hộ và các dãy shophouse thương mại.

Với định hướng xây dựng những khu đô thị đẳng cấp tại vị trí trung tâm, Hacom Holdings ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường Ninh Thuận bằng 2 dự án quy mô lớn là Khu đô thị mới Đông Bắc (K1) và Khu đô thị biển Bình Sơn Ocean Park.

Đại diện Hacom Holdings cho biết, Hacom Mall là một quần thể tháp căn hộ và các dãy shophouse thương mại, được kỳ vọng sẽ là một công trình mang ý nghĩa biểu tượng của sự thịnh vượng và sầm uất. Toạ lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất nơi trung tâm của TP.Phan Rang - Tháp Chàm, thuộc Khu đô thị mới Đông Bắc, được bao quanh bởi hệ sinh thái biển - hồ điều hoà - công viên và quảng trường trung tâm.

Phối cảnh dự án Hacom Mall tại Phan Rang - Tháp Chàm.

Tại đây, cư dân sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu "All in one", từ an cư - đầu tư - nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí - rèn luyện sức khỏe, từ đó xác lập phong cách sống mới cho cộng đồng thượng lưu nơi đây.

Hacom Mall bao gồm 146 căn liền kề, shophouse, 289 căn hộ Hometel, 209 căn hộ chung cư cao cấp và 5 căn Penthouse. Ngoài ra còn có 1 tháp hỗn hợp với 2 tầng hầm, 5 tầng dịch vụ tiện ích… Đại diện chủ đầu tư cho biết, khách hàng đầu tư sẽ được cấp sổ đỏ lâu dài.

"Đặc biệt, hội tụ hàng loạt ưu thế về vị trí, hệ thống tiện ích, thiết kế đẳng cấp, sổ đỏ lâu dài, Hacom Mall đã tạo tiếng vang lớn tại sự kiện mở bán cuối tháng 12/2020. Bởi chỉ vài giờ sau lễ mở bán chính thức, hơn 60% shophouse Hacom Mall tung ra trong đợt 1 đã nhanh chóng tìm được chủ nhân. Đây là con số ấn tượng chứng tỏ sức hút đặc biệt của Hacom Mall, đồng thời khẳng định bước đi đúng đắn của chủ đầu tư trong chiến lược phát triển của dự án. Không chỉ kiến tạo nên ngôi nhà mà còn kiến tạo nên cả không gian sống, cơ hội đầu tư, mang đến sự hài lòng cho mỗi cư dân", đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Hacom Holdings chia sẻ.