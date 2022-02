Hàn Quốc mở thầu nhập khẩu gần 500.000 tấn gạo, cơ hội cho gạo Việt ra sao?

Lưu ý: Để nộp hồ sơ qua hệ thống đấu thầu điện tử, doanh nghiệp phải đăng ký chứng thực vân tay điện tử trước với Tổng Công ty Thương mại nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc (aT) (hướng dẫn chi tiết xem Điều 4 và Điều 5 của Thư mời thầu gửi kèm theo).

Hàng mẫu (5 túi, mỗi túi 2 kg gạo): Mang hàng mẫu trực tiếp qua Văn phòng quản lý lương thực thuộc Tổng Công ty Thương mại nông, thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc hoặc gửi qua đường bưu điện tới aT Center (Korea Agro – Fisheries & Food Trade Coporation, 227, Munwha -ro, Naju – si, Jeollanam – do, Republic of Korea).

Thời gian mở thầu: (60 phút) từ 10h00 – 11h00 (Thứ hai) ngày 28/02/2022.