Hàng chục quốc gia "xếp hàng" đặt mua vaccine Covid-19 Trung Quốc

Pakistan và Hungary là hai trong số hàng chục quốc gia đang đặt mua vaccine Covid-19 Trung Quốc sau khi cơ quan quản lý Trung Quốc phê duyệt tiêm chủng loại vaccine đầu tiên của nước này.

Trung Quốc gần đây đã phê duyệt sử dụng có điều kiện vaccine Covid-19 phát triển bởi công ty dược phẩm quốc doanh Sinopharm sau khi báo cáo cho thấy vaccine có hiệu quả 79% trong việc chống lại virus SARS-CoV-2.

Theo các nhà phân tích, việc phê duyệt vaccine Covid-19 của Sinopharm tại thị trường trong nước là cột mốc quan trọng với Bắc Kinh. Chính quyền ông Tập Cận Bình trước đó đã nỗ lực biến loại vaccine Covid-19 do Trung Quốc phát triển thành một loại “hàng hóa toàn cầu”, điều mà một số nhà quan sát phương Tây gọi là chính sách “ngoại giao vaccine”.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), có ít nhất 10 quốc gia Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Á cũng đăng ký đặt mua vaccine Covid-19 từ 3 nhà phát triển vaccine Trung Quốc là Sinpharm, Sinovac Biotech và CanSino Biologics.

Pakistan vừa gia nhập danh sách này hôm 31/12/2020 khi tuyên bố kế hoạch mua 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 từ Trung Quốc. Số lượng này đủ để tiêm ngừa Covid-19 cho 600.000 dân, do mỗi người cần tiêm đủ hai liều. Cùng ngày, một quan chức cấp cao Hungary cũng tiết lộ nước này dự định mua vaccine Covid-19 Trung Quốc, nhưng không nhắc đến số lượng cụ thể.

Trước đó chỉ một ngày, Ukraine đã ký hợp đồng mua 1,8 triệu liều vaccine Covid-19 từ Sinovac dù công ty này chưa công bố kết quả thử nghiệm vaccine trên toàn cầu mà mới chỉ được Bắc Kinh cấp phép sử dụng khẩn cấp hồi tháng 7.

Các nhà quan sát cho rằng bằng cách cung cấp vaccine Covid-19 rộng rãi trên thế giới, Trung Quốc đang có cơ hội củng cố danh tiếng và thắt chặt quan hệ đối tác quốc tế. Các nhà sản xuất dược phẩm Trung Quốc đang đặt mục tiêu xuất khẩu 400 triệu liều vaccine Covid-19 đến các quốc gia khác trong bối cảnh chính phủ nhiều nước tranh giành quyền tiếp cận vaccine.

Drew Thompson, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) nhận định: :Chắc chắn uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế sẽ được nâng cao khi nước này không chỉ cung cấp vaccine Covid-19 phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài, tương tự như các công ty dược phẩm lớn của Nga hay Mỹ”.

Dominic Meagher, một nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc cũng đồng tình rằng nếu Trung Quốc triển khai thành công việc xuất khẩu vaccine Covid-19 rộng rãi trên toàn cầu, đó sẽ là “một chiến thắng lớn” cho Bắc Kinh.

Không giống như các hãng dược phẩm Mỹ là Pfizer hay Moderna sử dụng công nghệ mRNA để phát triển vaccine, vaccine Covid-19 của Trung Quốc hoạt động trên cơ sở virus bất hoạt, vốn là công nghệ quen thuộc với các quốc gia đang phát triển. Loại vaccine sản xuất bằng công nghệ virus bất hoạt thường có quy trình sản xuất đơn giản hơn và bảo quản ở nhiệt độ lạnh thông thường thay vì lạnh sâu từ -20 độ C đến -70 độ C như các dòng vaccine của Pfizer và Moderna. Do đó, nếu chứng minh được hiệu quả, nó sẽ mở ra tiềm năng lớn cho các nhà sản xuất Trung Quốc cũng như khẳng định vị thế của quốc gia này trong chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu.

Nhưng ông Xiaoqing Boynton (Tập đoàn Albright Stonebridge) nhấn mạnh rằng sự minh bạch vẫn là chìa khóa để Trung Quốc xây dựng niềm tin với công chúng, đặc biệt là khi ngành công nghiệp vaccine nước này đã đối mặt với nhiều bê bối về tính an toàn trong những năm gần đây.

Sara Davies, nhà nghiên cứu quản trị y tế toàn cầu tại Úc khẳng định: “Điều thực sự quan trọng ở đây là: nếu Trung Quốc vẫn khẳng định vị trí dẫn đầu trong cuộc đua cung cấp vaccine toàn cầu, họ buộc phải cung cấp nhiều thông tin hơn”. Cho đến nay, có rất ít thông tin về quá trình thử nghiệm của dòng vaccine Sinopharm mới được phê duyệt. Các quan chức Trung Quốc chỉ tiết lộ thử nghiệm được tiến hành trên 60.000 tình nguyện viên từ nhiều quốc gia với 0,1% gặp phản ứng phụ sốt nhẹ và 1 trường hợp dị ứng nghiêm trọng.