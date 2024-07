Hàng hoá thông qua cảng biển tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng qua

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2024 đạt 426,496 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng) tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, các mặt hàng xuất khẩu (đạt 100,767 triệu tấn), nhập khẩu (132,258 triệu tấn) và hãng nội địa (191,61 triệu tấn) đều tăng mạnh, lần lượt là 18%, 25% và 12%. Hàng quá cảnh xếp dỡ đạt 1,86 triệu tấn.

Bên cạnh đó, khối lượng hàng hóa tính theo Teu cũng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 14,39 triệu TEUs.

Thông tin về hàng hoá qua cảng biển, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển bằng tàu biển và phương tiện thủy nội địa (không bao gồm hàng quá cảnh không bốc dỡ) cũng đạt kết quả tích cực.

Trong đó, khối lượng hàng hóa thông qua bằng tàu biển đạt 296,436 triệu tấn, tăng 17%. Khối lượng hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đạt 130,059 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

Hàng hoá thông qua cảng biển tăng mạnh.

"Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 7 tháng năm 2024 dự kiến tăng 16%, ước đạt 501,117 triệu tấn, đặc biệt, hàng container thông qua cảng biển trong 7 tháng đầu năm 2024 ước đạt 16,902 triệu TEUs, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023", Cục Hàng hải cho biết.

Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá, đây là tháng thứ 5 liên tiếp mức tăng trưởng đạt từ 19% trở lên so với cùng kỳ năm trước (do cùng kỳ năm trước là những tháng có mức giảm nhất kể từ khi có dịch Covid – 19).



Nhận định về sự tăng trưởng nêu trên, Cục Hàng hải Việt Nam cho rằng, điều này có thể cho thấy nền kinh tế đã có xu hướng hồi phục. Các khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua cao nhất nước gồm TP.HCM tăng 13,4%, Vũng Tàu tăng 30%, Hải Phòng tăng 15,4%, Quảng Ninh tăng 11,7%.

Điển hình như hàng hoá qua một số khu vực khác cũng có sản lượng tăng cao như Huế tăng 57,4%; Quy Nhơn tăng 31,5%, Cần Thơ tăng 33%, Thanh Hóa tăng 30,9%, Quảng Ngãi tăng 23,5%, Đà Nẵng tăng 24,7%, Nha Trang tăng 26,1%.

Tuy nhiên, vẫn có một số khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua nhỏ giảm như An Giang, Thái Bình, Đồng Tháp, Kiên Giang, Quảng Bình.



Cùng với mức tăng của khối lượng hàng hóa thông qua, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng cũng tăng cao. Các khu vực có sản lượng container thông qua lớn gồm Hải Phòng, TP.HCM, Vũng Tàu đều ghi nhận mức tăng từ 10,49% đến 39% so với cùng kỳ; khu vực Đà Nẵng tăng 20,79%, Đồng Nai tăng 84%, Nghệ An tăng 18%; Thanh Hóa tăng 41,26%. Quảng Ninh năm nay cũng ghi nhận có hàng container thông qua đạt 36,368 Teus. Một vài khu vực nhỏ giảm thấp như Quảng Nam, Đồng Tháp, An Giang, Huế, Cần Thơ

Đến nay, Công ty CP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (HOSE: PVP) đã có báo cáo tài chính quý 2/2024, ghi nhận kết thúc quý 2, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 359 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cho thấy, lợi nhuận sau thuế thu nhập của PVP đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế từ đầu năm 2024, PVP có mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 109 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

Giải trình về kết quả kinh doanh, lãnh đạo PVP cho biết, lợi nhuận trong quý II tăng so với cùng kỳ do đội tàu của công ty tiếp tục khai thác trên thị trường quốc tế với giá cước vận tảu tốt.

Cùng với đó, PVP cũng thực hiện tiết giảm tốt chi phí đội tàu. Ngoài ra, các yếu tố chênh lệch tỷ giá tăng và doanh thu tài chính giảm cũng làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 2/2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 31,6 tỷ đồng, tăng mạnh tới 290% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của VTO chủ yếu đến từ việc cung cấp dịch vụ vận tải khi chiếm tới hơn 253 tỷ đồng. Kết thúc quý II, doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt 24,6 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, VTO chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận với gần 53 tỷ đồng, tăng 165% so với nửa đầu năm 2023. VTO có được doanh thu tăng mạnh là do chủ yếu đến từ giá vốn hoạt động vận tải giảm (chi phí khấu hao đội tàu viễn dương giảm).