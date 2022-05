Hàng không phục hồi trở lại, Cục Hàng không triển khai "nóng" biện pháp đảm bảo an toàn

Thị trường hàng không nội địa có thể phục hồi từng bước nhưng còn nhiều khó khăn. Dự kiến đến hết năm 2022, lượng khách nội địa đạt gần về mức năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Trong bối cảnh ngành hàng không đang phục hồi trở lại, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan về bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không, sân bay.

Hành khách tới sân bay Nội bài trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: CTV

Theo đó, triển khai thực hiện các quy định về quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp cảng, người khai thác cảng hàng không, sân bay và tăng cường công tác bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không, sân bay.

Cùng với đó, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các sân bay trực thuộc khẩn trương rà soát, thực hiện tu chỉnh toàn diện tài liệu khai thác sân bay theo quy định, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các nội dung theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) và của Cục.

Với vai trò là người khai thác cảng hàng không, sân bay, các cảng hàng không trực thuộc ACV và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chủ động rà soát, đánh giá lại tình trạng mặt đường cất hạ cánh, đường lăn tại các cảng hàng không.



Các cảng hàng không, sân bay căn cứ vào các quy định, khuyến cáo của ICAO và của cục để tính toán, đề xuất lại tải trọng khai thác các loại máy bay tại các cảng hàng không (giảm tải trọng/tuần suất khai thác các loại máy bay đang khai thác vượt tải tại mỗi cảng hàng không nếu cần thiết để đảm bảo duy trì điều kiện khai thác lâu dài của cảng hàng không)…

Cục Hàng không Việt Nam dự báo, năm 2022, sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 42 - 47 triệu lượt hành khách tăng từ 170 - 200% so với năm 2021 nhưng giảm trên 40% so với năm 2019. Tính riêng thị trường nội địa, lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 33 - 35 triệu lượt khách giảm từ 6 - 10% so với năm 2019.

Còn vận chuyển quốc tế ước đạt từ 8,4 triệu đến 11 triệu khách, tăng trưởng 1.480% đến 2.093% so với năm 2021 và giảm 72% đến 80% so với năm 2019. Còn sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1,524 triệu tấn, tăng 16,4% so với năm 2021 và tăng 21,2% so với năm 2019.

Về sản lượng hàng hoá vận chuyển đạt 1,524 triệu tấn hàng hoá, tăng 16,4% so với năm 2021 và tăng 21,2% so với năm 2019.



