Hé lộ mức thưởng cực khủng cho lãnh đạo PNJ nếu kế hoạch 2023 vượt mục tiêu

PNJ dự trình kế hoạch bằng thưởng tiền mặt cho Hội đồng quản trị và các cán bộ điều hành chủ chốt với mức thưởng cao nhất có thể lên đến 50 tỷ đồng.

PNJ dự trình chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20%



Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023. Năm nay, PNJ lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 35.597,9 tỷ đồng, tăng 5%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.473,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.937,2 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2022.

Đáng chú ý, PNJ đề ra kế hoạch thưởng bằng tiền mặt cho Hội đồng quản trị và các cán bộ điều hành chủ chốt với 2 phương án:

Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đạt 1.810,7 tỷ đồng trở lên (tương đương 100% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022) sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 35 tỷ đồng.

Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đạt 1.937,2 tỷ đồng trở lên (tương đương 107% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022), thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 50 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh của PNJ năm 2023

PNJ cũng cũng đưa phương án phát hành cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Nếu lợi nhuận sau thuế năm 2023 dưới 1.811 tỷ đồng, PNJ sẽ không phát hành ESOP.

Năm 2022, PNJ mang về 1.810,7 tỷ đồng lãi sau thuế. Công ty dự kiến trích Quỹ đầu tư phát triển – trích 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022; Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động – trích 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022; Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt – trích 1,5% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022; Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị – trích 1,2% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022.

Cổ tức năm 2022 chia tỷ lệ 20%, trước đó đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 6% và dự kiến kia đợt còn lại tỷ lệ 14%.

Cổ tức năm 2023, PNJ dự kiến chia tỷ lệ 20%/mệnh giá. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2023 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Giám đốc cao cấp khối Công nghệ thông tin PNJ ứng cử Thành viên HĐQT



Công ty cũng trình Hội đồng thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, do bà Huỳnh Thị Xuân Liên đã hết nhiệm kỳ. Đồng thời giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Giám đốc cao cấp - Công nghệ thông tin, ông Đặng Hải Anh (SN: 1985). Ông Đặng Hải Anh hiện đang nắm giữ 53.333 cổ phiếu PNJ.



Hai tháng đầu năm 2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.976 tỷ đồng (giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 556 tỷ đồng (tăng 6,4%).

Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh: doanh thu trang sức bán lẻ giảm 0,2% so với mức kỷ lục cùng kỳ; doanh thu trang sức bán sỉ giảm 12,8% so với cùng kỳ vì thị trường chung suy giảm. Còn doanh thu vàng 24K tăng nhẹ 0,1%.

Cũng theo PNJ, biên lợi nhuận gộp trung bình luỹ kế 2 tháng năm 2023 đạt 19,4% so với mức 17,7% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán. Tổng chi phí hoạt động luỹ kế 2 tháng năm 2023 tăng 11,1% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng từ mức 45,5% năm 2022 lên mức 46,7% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.