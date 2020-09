Hiệu ứng EVFTA, xuất khẩu thủy sản lập tức “thay da, đổi thịt”

Chỉ hơn 1 tháng sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) thực thi, xuất khẩu các mặt hàng thủy sản mũi nhọn của Việt Nam như cá ngừ, tôm của Việt Nam sang các thị trường này đã đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Theo số liệu thống kê cua Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8/2020, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU tăng 11% so với cùng kỳ tháng 7. Thậm chí, so với cùng kỳ năm 2019 giá trị xuất khẩu cá ngừ tăng 65% so với, đạt gần 6,3 triệu USD.

Trong đó, hiện tại, các sản phẩm xuất khẩu tập trung ở những mặt hàng thịt cá ngừ đông lạnh, cá ngừ hấp đông lạnh, cá ngừ ngâm dầu,… do được miễn thuế hoàn toàn hoặc miễn thuế theo hạn ngạch theo Hiệp định EVFTA.

Đại diện Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản (VASEP) nhận định, trong hai tháng gần đây, việc được hưởng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định EVFTA đang tạo ra sức hút cho các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam.

Xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang EU tăng mạnh ngay sau khi Hiệp định EVFTA được thực thi.

Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên thực thi Hiệp định, một số lô hàng cá ngừ của Việt Nam xuất sang các nước EU đã gặp vướng mắc về thủ tục xuất khẩu. Cụ thể, hải quan nước sở tại thông báo một số C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) mẫu EUR.1 của Việt Nam có màu xanh lam thay vì màu xanh lá cây. Do đó, các C/O này không được hải quan tại đây chấp nhận.

Điều này khiến các lô hàng xuất khẩu không hoàn tất được thủ tục, ảnh hưởng đến ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu vào một số thị trường EU và tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp.

Trước sự việc trên, Bộ Công Thương đã trao đổi với đầu mối phía EU để tháo gỡ vướng mắc. Ngày 31/8/2020, phía EU đã có ý kiến phản hồi. Theo đó, họ chấp nhận các C/O màu nền hiện tại như mẫu mà Việt Nam đã thông báo tới EU. Đồng thời, cơ quan đại diện phía EU đã gửi thông báo tới cơ quan hải quan các nước thành viên để đảm bảo các C/O theo mẫu hiện tại cấp cho doanh nghiệp Việt Nam không bị từ chối, ảnh hưởng ưu đãi thuế quan.

Về mặt hàng tôm xuất khẩu, theo thông tin từ VASEP, EVFTA đã mang đến nhiều hy vọng cho xuất khẩu tôm sang thị trường EU trong những tháng cuối năm. Các số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, sau khi giảm liên tục trong quý II, bước sang tháng 8/2020, nhờ hiệu ứng tích cực của EVFTA, xuất khẩu tôm qua EU đã tăng từ 10 - 15% so với tháng 7 và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký của VASEP nhận định, sau khi các sản phẩm tôm chế biến được hưởng ưu đãi thuế suất về 0% thì lượng đơn hàng xuất khẩu trong tháng 8 của các DN đã tăng rõ rệt.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu mặt hàng tôm tăng khoảng 15% so với tháng 7/2020. Theo đánh giá của ông Hòe, xu hướng này đang tiếp tục tốt hơn khi bước sang tháng 9/2020, nhiều doanh nghiệp cũng liên tục nhận được những đơn hàng mới từ khách hàng EU.

Điển hình, Thông Thuận Group đã được xuất khẩu những lô tôm được hưởng ưu đãi thuế theo EVFTA vào EU. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, dự kiến, xuất khẩu tôm sẽ đạt 9,5 triệu USD trong tháng 9/2020. Đáng chú ý, trong đó xuất khẩu vào các thị trường EU ước đạt khoảng 4,5 triệu USD.

Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước mới đây cũng cho hay, ước tính, đến hết tháng 8/2020, doanh nghiệp này đã xuất khẩu 3.000 tấn tôm và các sản phẩm chế biến từ tôm sang EU. Số lượng hàng hóa này có giá trị khoảng 31 triệu USD, tăng 8% về lượng và 6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.