Hóa chất Đức Giang (DGC) đặt mục tiêu lãi cao kỷ lục, cổ tức 127%

Năm 2022, Hoá chất Đức Giang (DGC) đặt mục tiêu con số doanh thu và lợi nhuận phá vỡ kỷ lục của năm 2021. Bên cạnh đó, HĐQT đề xuất mức chia cổ tức năm 2021 là 127%, trong đó đã tạm ứng 10% bằng tiền, dự kiến trả 117% bằng cổ phiếu.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Theo đó, năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 12.117 tỷ đồng tăng 26% và lợi nhuận sau thuế đạt 3.500 tỷ đồng tăng 39% so với năm 2021.

Về đầu tư, tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện dự án Hóa chất Đức Giang – Nghi Sơn (tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý III); xử lý chất thải rắn; liên doanh, liên kết khai thác mỏ mới.

Năm ngoái, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất tăng 53% lên 9.550 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2.513 tỷ đồng, tăng 165% và vượt 257% kế hoạch. Kết quả này đạt được nhờ duy trì nhà máy hoạt động hết công suất; đưa mỏ apatit KT25 vào hoạt động làm giảm chi phí đầu vào. Ngoài ra, thị trường thế giới có nhiều biến động theo hướng có lợi cho các sản phẩm của tập đoàn.

Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền (171 tỷ) và dự kiến sẽ trình phương án phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ phát hành 117% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 117 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành trả cổ tức là trong năm nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng muốn phát hành 8,55 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cp. Mức giá này chỉ bằng khoảng 5,6% giá cổ phiếu DGC chốt phiên 4/3 (177.600 đồng/cp).

Số cổ phiếu ESOP này sẽ được chào bán cho nhân viên tập đoàn cùng công ty con và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba năm. Thời gian phát hành cũng trong năm nay.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC liên tục bứt phá kể từ giữa tháng 1. Trong phiên 7/3, giá mã này vừa tăng trần lên 190.000 đồng/cp, tương ứng mức tăng 47% sau gần hai tháng và gấp 3 lần sau một năm.

Triển vọng lợi nhuận năm 2022 tăng cao nhờ giá phốt pho vàng

Đánh giá về mảng hóa chất của Hóa chất Đức Giang, SSI Research cho rằng, giá bán trung bình của Phốt pho vàng của DGC tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2021 do nhu cầu cao từ các nhà sản xuất chip và việc cắt giảm sản lượng phố pho vang ở Trung Quốc. Theo Hiệp Hội Công nghiệp Chất bán dẫn, doanh thu chất bán dẫn trên toàn cầu năm 2021 đạt 553,1 tỷ USD (tăng 26% so với cùng kỳ), với doanh thu nửa cuối năm 2021 tăng nhanh hơn đạt mức 28% so với mức tăng trưởng 23% trong 6 tháng đầu năm 2021.

Về kế hoạch trả cổ tức năm 2021, Hoá chất Đức Giang dự kiến trả cổ tức tổng tỷ lệ 127%.

Trong khi Trung Quốc có thể phục hồi việc sản xuất phốt pho vàng trong năm 2022, SSI ước tính giá phốt pho vàng sẽ duy trì xu hướng tăng trong năm 2022 nhờ nhu cầu của các nhà sản xuất chip liên tục tăng mạnh, mặc dù tốc độ tăng trưởng có thể chậm hơn. Deloitte kỳ vọng ngành bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng 10% trong năm 2022, nhờ nhu cầu cao từ các nhà sản xuất máy tính, trung tâm dữ liệu điện thoại và điện thoại. Do đó, nhu cầu về phốt pho vàng từ các nhà sản xuất chip vẫn có thể tăng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, với nhu cầu phốt pho vàng và axít photphoric nhiệt ước tính gia tăng. DGC có thể chuyển phần tăng chi phí nguyên liệu thô (đá phốt phát, axit sunfuric và amoniac) cho khách hàng. SSI ước tính khoảng 40-43% doanh thu phốt pho vàng và 26-34% doanh thu axit photphoric nhiệt được bán cho những khách hàng có nhu cầu cao (như để sản xuất chất bán dẫn). Vì những khách hàng đó có thể chuyển phần tăng chi phí vào chuỗi giá trị (thông qua việc tăng giá bán cho các sản phẩn nư ô tô, thẻ nhớ, điện thoại di động và máy tính xách tay...), DGC có thể tính cho họ một mức giá bán đủ cao để bù đắp giá đá photphat, axit Sunfuric và amoniac leo thang.

Bên cạnh đó, do công ty dần dần bán được nhiều sản phẩm hạ nguồn hơn, điều này sẽ giúp bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Mỏ quặng thuộc sở hữu của công ty hoạt động nguyên năm cũng sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận.

Năm 2022, SSI nâng giả định giá bán bình quân của phốt pho vàng lên 7,6% lên mức 88 triệu đồng/tấn tăng 20% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn mức 125-126 triệu đồng/tấn trong quý IV/2021. Theo đó, SSI ước tính lợi nhuận ròng năm 2022 đạt 3,71 nghìn tỷ đồng (tăng 47,6% so với cùng kỳ), cao hơn 33% so với ước tính trước đây.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang mới đây vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 với doanh thu thuần tăng 53%, đạt 9.550 tỷ đồng so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 34%, ở mức 6.368 tỷ đồng giúp doanh nghiệp báo lãi gộp đạt 3.181 tỷ đồng, tăng 115%. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 40%, lên 171 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 31%, về 14 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 30%, đạt 503 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 137 tỷ đồng, tăng 31%. Kết thúc năm 2021, DGC báo lãi trước thuế 2.673 tỷ đồng tăng 163% so với năm 2020, lãi sau thuế 2.514 tỷ đồng, tăng 165%. Năm 2021, DGC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 7.552 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.100 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả lũy kế, Công ty đã vượt mục tiêu doanh thu 29% và vượt gần 129% mục tiêu lợi nhuận đề ra. Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản DGC ghi nhận gần 8.339 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi tăng gấp đôi, lên gần 3.756 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng tồn kho của Công ty cũng tăng 73%, đạt gần 1.208 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nguyên vật liệu tồn kho. Bên cạnh đó, DGC đang ghi nhận gần 130 tỷ đồng từ khoản mục chi phí xây dựng dở dang từ dự án Khu công nghiệp nhựa và hóa chất tại KCN số 15 - khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), tăng gấp đôi sau 12 tháng. Được biết, tổng mức đầu tư của dự án là 2.400 tỷ đồng. Hiện nay DGC đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, khảo sát và xây dựng nhà máy.