Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo ở Đà Nẵng: Chiến lược ươm mầm dự án, tập trung đào tạo Chuyển đổi số

Nhằm chào mừng ngày chuyển đổi số Việt Nam và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025), phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Bàn Thạch, nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, quy tụ các doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất và các startup trẻ trên địa bàn, cùng hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế phường Bàn Thạch trên nền tảng sáng tạo và bền vững.

Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Bàn Thạch, đặt mục tiêu phát triển ít nhất 20 hội viên mới mỗi năm, tổ chức 10 diễn đàn và hội thảo chuyên đề và hỗ trợ 2 - 3 dự án khởi nghiệp tiềm năng, tạo tiền đề hình thành các mô hình kinh tế mới gắn với nhu cầu thị trường. Ảnh: B.T

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Bàn Thạch sẽ tập trung xây dựng môi trường kết nối thực chất giữa doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp trẻ, chú trọng đào tạo kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, thương mại điện tử - những yếu tố nền tảng giúp startup phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, trong nhiệm kỳ 2025 - 2027, Hội đặt mục tiêu phát triển ít nhất 20 hội viên mới mỗi năm, duy trì chương trình “Cà phê doanh nhân” định kỳ, tổ chức 10 diễn đàn và hội thảo chuyên đề, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các khóa tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo, kỹ năng kêu gọi vốn và thương mại hóa sản phẩm. Mỗi năm, Hội sẽ ươm mầm và hỗ trợ 2 - 3 dự án khởi nghiệp tiềm năng, tạo tiền đề hình thành các mô hình kinh tế mới gắn với nhu cầu thị trường.

Ông Dương Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, sự ra đời của Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp phường là một bước đi đúng hướng, đầy tính tiên phong và kịp thời. Ảnh: B.T

Ông Dương Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ I, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Bàn Thạch, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội của phường và khẳng định vai trò ngày càng lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương”.

Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng là một đơn vị hành chính mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ ba địa phương Tân Thạnh – Hòa Thuận – Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ (cũ). Sau khi chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Bàn Thạch được giao trọng trách mới, quản lý đô thị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng phường trở thành đô thị kiểu mẫu.

Chương trình “Cà phê doanh nhân” mà phường Bàn Thạch tổ chức định kỳ nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chia sẻ của doanh nghiệp với lãnh đạo phường. Ảnh: B.T

“Nhờ sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, cùng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân, phường Bàn Thạch đã có bước chuyển mình rõ nét, kinh tế tăng trưởng ổn định, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, các khu dân cư văn hóa - thương mại hình thành; hoạt động dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và thương mại đang từng bước khẳng định vị thế.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều thách thức, quy mô doanh nghiệp nhỏ, thiếu nguồn vốn, kỹ năng quản trị và chuyển đổi số còn hạn chế, chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ chưa bền vững. Đây chính là thực tế đòi hỏi chúng ta phải có một lực lượng nòng cốt, đó là cộng đồng doanh nghiệp - Khởi nghiệp Bàn Thạch.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, sự ra đời của Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường Bàn Thạch là một bước đi đúng hướng, đầy tính tiên phong và kịp thời.

Đây không chỉ là nơi kết nối các doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà còn là diễn đàn để lắng nghe, chia sẻ và hiến kế cho chính quyền trong quá trình hoạch định chính sách phát triển”, ông Dương Văn Tuấn cho biết.

UBND phường Bàn Thạch trong một lần khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn

Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch Dương Văn Tuấn cho biết thêm, UBND phường Bàn Thạch xác định, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo là đối tác chiến lược, cánh tay nối dài của chính quyền trong công tác phát triển kinh tế địa phương. Phường sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa để Hội hoạt động hiệu quả, phát huy sức mạnh tập thể, kết nối nguồn lực, tạo ra một hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, văn minh và bền vững.

Thời gian tới, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo cần xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Bàn Thạch, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị, sản xuất, truyền thông và phát triển thương hiệu.

Tại phường Bàn Thạch có nhiều sản phẩm đặc sắc do chính doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn làm nên thương hiệu, sản phẩm vươn xa cả khu vực. Ảnh: B.T

Tăng cường kết nối và chia sẻ, hình thành mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, thúc đẩy xúc tiến thương mại. Gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội, cùng chính quyền thực hiện các chương trình an sinh, bảo vệ môi trường, khuyến học và khởi nghiệp trẻ.

Và hiến kế, phản biện, đồng hành cùng chính quyền trong việc cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Bàn Thạch

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Bàn Thạch cho biết: “Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Bàn Thạch ra mắt là nơi để hội viên cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn chung của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chúng tôi hướng đến việc hình thành thế hệ startup có tri thức, trách nhiệm xã hội và năng lực thích ứng với thị trường mới...”.