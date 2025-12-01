Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam chia sẻ yêu thương, tiếp sức cho người dân vượt qua thiên tai

Ông Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam cho biết: Trong những ngày cuối tháng 10/2025, mưa lớn lịch sử đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó có các xã Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp (huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam cũ) nay là thành phố Đà Nẵng. Thấu hiểu được những khó khăn chồng chất mà người dân vừa trải qua, Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam đã tổ chức Chương trình an sinh xã hội, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ.

Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam đã trao hỗ trợ an sinh cho người dân xã Phước Thành bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Ảnh: T.H.

Đợt này, Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam đã ủng hộ với tổng kinh phí 115 triệu đồng (bao gồm 100 triệu đồng tiền mặt và 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng), nhằm giúp các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Tiến Nam (thứ 6 từ trái sang) - Giám đốc Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam trao quà cho các hộ dân xã Phước Chánh. Ảnh: T.H.

Tổng kinh phí cho Chương trình an sinh xã hội của Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam đợt này là 115 triệu đồng. Ảnh: T.H.

“Chúng tôi hy vọng những suất quà yêu thương của Agribank sẽ là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân vùng lũ có thêm động lực vươn lên vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn...”, ông Nam nói.

Một số hình ảnh của Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam trong việc thực hiện chương trình an sinh xã hội. Ảnh: T.H.

Được biệt, ngoài hoạt động kinh doanh tiền tệ hiệu quả, Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh Phước Sơn Quảng Nam nói riêng luôn là đơn vị tiên phong trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Sự có mặt kịp thời của Agribank đến tận nơi, trao tận tay những suất quà yêu thương đến tay bà con đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, khẳng định hình ảnh thương hiệu “Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng”, vì con người và sự phát triển bền vững của đất nước.

