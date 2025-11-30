Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Đỗ Minh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH, Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ NHCSXH; Ông Đoàn Ngọc Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Đại hội có 150 đại biểu, đại diện cho 351 đoàn viên, người lao động đến từ 23 Công đoàn bộ phận phòng giao dịch và Công đoàn bộ phận Hội sở Chi nhánh và về chung vui với Đại hội có đại diện Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi.

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: S.H.

Trong giai đoạn 2023–2025, Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã hoạt động trong bối cảnh có nhiều biến động lớn: Hệ thống NHCSXH thực hiện sáp nhập tổ chức, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khối lượng công việc, địa bàn quản lý mở rộng. Cùng thời điểm đó, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra trên địa bàn, nhiều khu vực miền núi bị chia cắt, giao thông gián đoạn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao dịch và phục vụ người dân.

Trước những khó khăn, thách thức đó, Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, giữ vững ổn định tổ chức và tư tưởng cho đoàn viên; Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị; Hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng về tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ. Đồng thời duy trì chất lượng tín dụng chính sách ở mức cao, bảo đảm dòng vốn ưu đãi thông suốt, an toàn, đến đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra. Ảnh: S.H.

Dư nợ đạt 14.529 tỷ đồng với trên 273.000 khách hàng. Dư nợ tăng trưởng của nhiệm kỳ đạt 30,09%. Đến thời điểm hiện nay dư nợ bình quân trên 1 cán bộ viên chức - người lao động làm trực tiếp là 48,6 tỷ đồng

Nguồn vốn địa phương ủy thác từ 2.250 tỷ đồng (tháng 5/2023) đến 10/2025 đạt 3.589 tỷ đồng tăng 1.339 tỷ đồng (tăng 1,59 lần). Chất lượng tín dụng từng bước ổn định và được kiểm soát tỷ lệ nợ xấu từ 1,18%/tổng dư nợ đầu nhiệm kỳ đến tháng 10/2025 còn 0,12%. Chất lượng tín dụng được giữ vững, nợ quá hạn chiếm 0,04% trên tổng dư nợ.

Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy hiệu quả; Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động được tăng cường; Phong trào văn hóa – thể thao duy trì sôi nổi và đạt kết quả nổi bật; Hoạt động an sinh xã hội được triển khai rộng khắp với nhiều mô hình thiết thực.

Ông Đỗ Minh Hùng (bên phải) - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH, Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ NHCSXH tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ông Đoàn Ngọc Chung (bên phải) – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: S.H.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời chỉ định Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ VI.

Với sự tín nhiệm cao, bà Lê Thị Kim Anh – Phó Giám đốc Chi nhánh được tái cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại Đại hội, Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào Miền Trung – Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão, lũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa tình của cán bộ, đoàn viên, người lao động NHCSXH đối với cộng đồng, nhất là trong giai đoạn thiên tai liên tiếp vừa qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Đà Nẵng quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động; Phát huy vai trò đồng hành cùng chuyên môn vì mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên tiếp tục giữ vững tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025–2030.