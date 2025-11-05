Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc - Việt Nam: An ninh năng lượng giờ đây chính là an ninh kinh tế

Ông Sapru nhấn mạnh rằng, việc phát triển năng lượng sạch là một “nền tảng xác định khả năng cạnh tranh kinh tế” cốt yếu.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong đó, hơn 200 đại diện doanh nghiệp 2 nước có các phần thảo luận về vai trò của việc cung cấp điện đáng tin cậy, giá cả phải chăng và bền vững trong việc giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là kinh tế kỹ thuật số và AI (trí tuệ nhân tạo).

Năng lượng: Chuyển đổi vì tương lai

Jardine Matheson là một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất của Anh tại Việt Nam từ đầu thập niên 1990. Đại diện cho tập đoàn, ông Sapru đã đưa ra một phân tích mang tính định hướng về động lực tăng trưởng sắp tới. Ông ghi nhận những thành tựu công nghiệp đáng kể mà Việt Nam đã đạt được, nhưng đề xuất một tầm nhìn mới cho thập kỷ tiếp theo.

ông Nirukt Sapru, Chủ tịch Jardine Matheson Việt Nam, tại hội nghị 5/11/2025 ở TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Theo doanh nhân này, tăng trưởng trong tương lai sẽ được thúc đẩy bởi dữ liệu, kết nối và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, AI và sản xuất tiên tiến là "động cơ thịnh vượng mới", nhưng sự phát triển của chúng phụ thuộc vào nguồn điện và năng lượng.

"Một trung tâm dữ liệu siêu lớn có thể tiêu thụ lượng năng lượng ngang bằng với một khu công nghiệp quy mô trung bình. Và các công ty công nghệ toàn cầu sẽ không đặt cơ sở hạ tầng khu vực của họ tại nơi nguồn điện không chắc chắn, đắt đỏ, hoặc nhiều phát thải carbon”.

Ông Sapru nhận định: "Nếu tăng trưởng giai đoạn trước đây được đặt cơ sở trên lao động từ các nguồn nhân lực và logistics, thì tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo sẽ được xây dựng trên năng lượng sạch và sự phát triển của sức mạnh kỹ thuật số, của AI”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng

Chủ tịch Jardine Matheson Việt Nam nhấn mạnh: “An ninh năng lượng giờ đây chính là an ninh kinh tế”.

Theo nhận định của ông, nếu không có một nền tảng năng lượng ổn định và đa dạng, quá trình phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, điện tử và AI sẽ có thể “gặp trở ngại từ chính khả năng cung cấp năng lượng” của đất nước.

Tuy nhiên, ông cũng mô tả quá trình chuyển đổi năng lượng là một “cơ hội lịch sử” để Việt Nam thu hút thêm nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong nước, và có thể trong nhóm đầu Đông Nam Á về tăng trưởng xanh.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc – Việt Nam 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Ông Sapru cũng nhận định về khả năng Việt Nam có thể trở thành "trung tâm năng lượng sạch của khu vực trong kỷ nguyên số" để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế trong nước cũng như các mạng lưới dữ liệu và hệ thống AI toàn cầu.

Ông bày tỏ sự tin tưởng vào Chính phủ Việt Nam: "Chúng tôi rất vui mừng khi nhận thấy Chính phủ đã thấu hiểu tầm quan trọng của ngành năng lượng và liên tục thúc đẩy quá trình phát triển của ngành".

Cũng từ đó, ông Sapru khẳng định cam kết của các đối tác là doanh nghiệp Vương quốc Anh trong việc đồng hành cùng Việt Nam: "Trong hành trình đang tiếp diễn cùng nhau hiện nay, các nhà đầu tư, công ty công nghệ và tổ chức tài chính Anh quốc sẵn sàng hợp tác, không chỉ trong việc tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng, mà còn trong việc định hình nền kinh tế mới mà năng lượng sạch tạo ra”.