Thủ tướng đặt tiêu chí chọn người tài để đột phá phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị hôm nay. (Ảnh: Chinhphu.vn).

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 8 nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó có 8 nghị định về cơ chế, chính sách cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cụ thể, các nghị định bao gồm: Nghị định quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị định quy định về chính sách đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị định quy định về Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam,…

Tại Hội nghị, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo sớm tổ chức điều hành hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại hai thành phố là TP.HCM và TP. Đà Nẵng với tiêu chí: Một cơ quan giám sát chung, giải quyết các tranh chấp.

Về con người, Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế để trung tâm được tuyển dụng theo nguyên tắc, thông lệ quốc tế, gồm cả nhân lực trong và ngoài nước nhưng với chất lượng cao nhất, đáp ứng được yêu cầu hoạt động hiệu quả của trung tâm.

Thủ tướng nêu rõ nguyên tắc các nghị định cần bám sát tình hình của Việt Nam để xây dựng chính sách cho phù hợp, hiệu quả; bám sát vào các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm có tính nguyên tắc cao nhưng thông thoáng, phù hợp, khả thi, hiệu quả; bám sát thông lệ quốc tế nhưng đổi mới sáng tạo để xây dựng cơ chế, chính sách có tính cạnh tranh hơn nhằm thu hút các nguồn lực.

Người đứng đầu yêu cầu nguyên tắc “một việc giao cho một người” chịu trách nhiệm và quyết định; phân cấp, phân quyền tối đa, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường hậu kiểm và giảm tiền kiểm, để thủ tục nhanh chóng và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Các chính sách phải đảm bảo đột phá, vượt trội và theo nguyên tắc là mở, công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

Thủ tướng giao các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định, các Phó Thủ tướng phụ trách các lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo, trình ban hành các Nghị định trước ngày 15/11.

Các thành phố phải ban hành ngay các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, chủ động chuẩn bị địa điểm, bộ máy… liên quan và cố gắng tới 15/11 phải xong. Sau khi các nghị định được ban hành, công việc nào thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của ai thì người đó phải làm, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo ngay nếu vượt quá thẩm quyền.

Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ triển khai công việc một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, với tinh thần tăng tốc, bứt phá, sáng tạo và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.