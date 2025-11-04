Đà Nẵng chi bao nhiêu tiền xây dựng phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây?

Đà Nẵng chi hơn 329 tỷ đồng Xây dựng phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây

Chiều 4/11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đã ký quyết định phê duyệt Dự án Xây dựng phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây của thành phố, đáp ứng nhu cầu mở rộng triển khai các hạ tầng thông tin, nhu cầu phát triển về dữ liệu lớn, hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo trong các bài toán về chính quyền số, đô thị thông minh và các mô hình kinh tế số mới.

Địa điểm thực hiện dự án tại Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Về nội dung và quy mô đầu tư, Đà Nẵng sẽ nâng cấp, mở rộng hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu thành phố, bảo đảm năng lực phục vụ chuyển đổi số, bao gồm: Trang thiết bị hạ tầng tính toán; Trang thiết bị hạ tầng lưu trữ; Trang thiết bị, giải pháp hạ tầng mạng và bảo mật; Trang thiết bị hạ tầng sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu; Hệ thống nền tảng điện toán đám mây.

Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Trung tâm dữ liệu thành phố, bao gồm: Hệ thống cấp điện và nguồn điện dự phòng; Hệ thống làm mát; Hệ thống giám sát, vận hành Trung tâm dữ liệu.

Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng SD-WAN của thành phố kết nối đến các cấp cơ sở, bao gồm: Triển khai trang thiết bị kết nối SD-WAN cấp cơ sở; Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị kết nối SD-WAN tại Trung tâm dữ liệu; Nâng cấp mở rộng thành phần quản trị vận hành mạng lưới SD-WAN tập trung, nâng cấp đường truyền.