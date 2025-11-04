Vì sao điều chỉnh quy hoạch sân bay Phù Cát tỉnh Gia Lai?

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát (sân bay Phù Cát).

Theo quy hoạch, sân bay Phù Cát hiện nay được nghiên cứu, lập và phê duyệt trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định (cũ) đến năm 2035, quy hoạch tỉnh Bình Định (cũ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sân bay Phù Cát. (Ảnh: TA)

Cục Hàng không cho biết, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính được thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đến nay 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai đã hoàn thành việc hợp nhất tỉnh thành tỉnh Gia Lai mới.

Để phù hợp với không gian phát triển mới, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thay thế quy hoạch tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định (cũ); dự kiến quy hoạch tỉnh Gia Lai được trình phê duyệt trước ngày 31/12/2025.

Song song với việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai để phù hợp với không gian phát triển mới và mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026 - 2030, Cục Hàng không Việt Nam nhận định việc nghiên cứu dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hoá và điều chỉnh quy hoạch sân bay Phù Cát để phù hợp với tình hình mới hiện nay là cần thiết.

Trong quá nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3, sân đỗ tàu bay và công trình hàng không dân dụng đồng bộ theo quy hoạch sân bay Phù Cát, UBND tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã nêu một số khó khăn liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng công trình quân sự và chi phí giải phóng mặt bằng lớn (việc di dời công trình quân sự ước tính trên 1.000 tỷ đồng).

Qua đó, làm tăng chi phí đầu tư khu hàng không dân dụng, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư khu hàng không dân dụng để đồng bộ với dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh: "Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch sân bay Phù Cát để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên, làm cơ sở sớm hoàn thành việc nâng cấp sân bay này, tạo động lực phát triển cho tỉnh Gia Lai trong tình hình mới là cần thiết".

Theo đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai và ACV, để đảm bảo tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận tiếp nhận sản phẩm tài trợ của ACV là hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát.

Hiện nay, UBND tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay theo quy hoạch được duyệt. Dự án dự có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Trong đó bao gồm: Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 (33L-15R) nằm song song, cách đường cất hạ cánh hiện hữu 215m về phía Tây với kích thước 3048x45m.

Đồng thời, xây dựng hệ thống đường lăn: 3 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh số 2 về đường cất hạ cánh hiện hữu; 2 đường lăn thoát nhanh từ đường cất hạ cánh số 2 về đường cất hạ cánh hiện hữu; 2 đường lăn nối B2, B5 từ đường cất hạ cánh hiện hữu về đường lăn song song.

Ngoài ra, xây dựng hệ thống đèn tín hiệu đảm bảo khai thác theo tiêu chuẩn CAT II tại đầu 33R đường cất hạ cánh và đảm bảo theo tiêu chuẩn CAT I đầu 15L đường cất hạ cánh số 2 cùng hệ thống quan trắc khí tượng tự động, biển báo, trạm nguồn đồng bộ khai thác...