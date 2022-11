Hơn 12.000 doanh nghiệp phá sản mỗi tháng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hết tháng 11/2022 cả nước có hơn 132.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bình quân mỗi tháng có trên 12.000 doanh nghiệp.

Hơn 12.000 doanh nghiệp phá sản, tháo chạy mỗi tháng

Đây là con số đáng lo ngại trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do thị trường vốn đang bị siết chặt, lãi suất tăng và một số ngành gặp khó khăn như bất động sản.

Số doanh nghiệp phá sản 11 tháng tăng cao, gây lo ngại cho nền kinh tế (Ảnh minh hoạ)

Về số doanh nghiệp thành lập mới, hết 11 tháng, cả nước có 194.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 17,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong tháng 11, cả nước có hơn 11.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Có 6.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, lại có ơn 4.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm tăng 13,7% cùng kỳ; cùng 5.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,3% và tăng 9,8%; có 1.422 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 11,2% và tăng 13,2%.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), theo Tổng cục Thống kê, tháng 11/2022, CPI tăng 0,39% so với tháng trước; tăng 4,56% so với tháng 12/2021 và tăng 4,37% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 11 tháng năm 2022, CPI tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,38%, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,02%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.

Chỉ số giá vàng tháng 11/2022 tăng 1,82% so với tháng trước; tăng 3,95% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 11 tháng năm 2022 tăng 5,88% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2022 tăng 2,91% so với tháng trước và tăng 8,71% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 11 tháng năm 2022 tăng 1,83% so với cùng kỳ năm trước.