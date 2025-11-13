Hơn 400 doanh nghiệp quốc tế sắp đổ về TP.HCM, hướng về công nghệ xanh

Sự kiện tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) được giới chuyên môn đánh giá là nền tảng chiến lược, khẳng định quyết tâm của ngành hóa chất Việt Nam trong việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Chính phủ Việt Nam.

Triển lãm do Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR); Cục Phát triển Thương mại - Bộ Thương Mại Trung Quốc (TDB); Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc - Phân hội Hoá chất (CCPIT CHEM); Hiệp hội Công nghiệp Băng keo và Chất Kết dính Trung Quốc (CATIA); Tập đoàn Cao su Zhonglian Trung Quốc (CURC); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) phối hợp tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Ngân, Tổng Giám đốc VIETFAIR, cho biết tại buổi họp báo tại TP.HCM ngày 13/11 rằng Vinachem Expo 2025 sẽ quy tụ hơn 450 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường công nghệ hàng đầu như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

"Quy mô này không chỉ cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam mà còn là minh chứng cho nhu cầu cấp thiết về công nghệ sạch và vật liệu bền vững trong nước" nhận định của ông Nguyễn Văn Ngân.

Ông Nguyễn Văn Ngân, Tổng Giám đốc VIETFAIR, cung cấp thông tin về Vinachem Expo 2025 cho báo chí tại TP.HCM ngày 13/11/2025. Ảnh: Nguyễn Thụy

Công nghệ xanh là trọng tâm

Khác với các kỳ trước, Vinachem Expo năm nay tập trung vào việc giới thiệu các công nghệ sản xuất hóa chất an toàn, thân thiện với môi trường, và các giải pháp giảm thiểu chất thải công nghiệp.

Đây là một bước đi đồng bộ với nỗ lực chung của Việt Nam nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0, theo Ban tổ chức.

Các chuyên đề triển lãm đồng thời được tổ chức đều xoay quanh chuỗi giá trị bền vững, bao gồm như sau.

CAC Vietnam (hóa chất nông nghiệp và bảo vệ thực vật) sẽ tập trung vào phân bón sinh học, hữu cơ và các chế phẩm bảo vệ thực vật ít độc hại, phục vụ nông nghiệp sạch và xuất khẩu.

Vina Coatings (sơn và vật liệu phủ) sẽ giới thiệu các loại sơn gốc nước, vật liệu phủ không chứa VOCs (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) và các giải pháp sơn bền vững.

Rubber Tech (cao su và săm lốp) là khu trưng bày công nghệ sản xuất cao su kỹ thuật và săm lốp thân thiện môi trường, giảm tiêu hao năng lượng.

Cuối cùng là CHINACHEM (Công nghiệp hóa chất Trung Quốc), VIETCHEM TECH (Trang thiết bị hóa chất), và ADHESIVES & TAPE (Chất kết dính và băng keo).

Tăng cường kết nối với nhiều đối tác quốc tế

Sự kiện Vinachem Expo 2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội giao thương quốc tế thông qua các chương trình kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, theo ông Ngân, Tổng Giám đốc VIETFAIR.

Kết nối kinh doanh giữa các đơn vị trong và ngoài nước tại Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hóa chất Việt Nam - Vinachem Expo 2024. Ảnh: Mạnh Trần

Cũng theo Ban tổ chức, sự kiện sẽ cung cấp một kênh giao tiếp trực tiếp giữa các nhà sản xuất nước ngoài với các nhà nhập khẩu, phân phối, và các khu công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam.

Đáng chú ý, các buổi tọa đàm chuyên ngành sẽ được tổ chức liên tục trong 3 ngày sự kiện, tập trung vào các chính sách quản lý hóa chất, xu hướng thị trường, và các tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất.